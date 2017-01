Attentat d'Istanbul: une Canadien parmi les victimes

Une Canadienne fait partie des victimes de l’attentat perpétré dans un bar d’Istanbul samedi, a confirmé le premier ministre Justin Trudeau.

«C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la nouvelle de l’attentat terroriste meurtrier perpétré dans un club d’Istanbul qui a tué et blessé d’innocentes personnes en train de célébrer le Nouvel An, et qui a provoqué la mort d’une citoyenne canadienne», a-t-il indiqué par voie de communiqué.

Le premier ministre a également tenu à offrir ses condoléances aux familles des victimes de cette attaque. «Nous pleurons également la perte insensée d’une citoyenne canadienne, et nous sommes déterminés à continuer de travailler avec tous nos alliés et partenaires pour contribuer à combattre le terrorisme et à faire en sorte que les auteurs d’actes terroristes soient traduits en justice», a-t-il ajouté.

D’autres ressortissants étrangers, notamment arabes, figurent parmi les 39 personnes tuées dans l’attaque par un homme armé dans une boîte de nuit d’Istanbul pendant la célébration du Nouvel An.

- Trois Jordaniens ont été tués et quatre blessés, selon le ministère des Affaires étrangères jordanien.

- Trois Libanais ont été tués et quatre ont été blessés, a indiqué le ministère libanais des Affaires étrangères.

- Trois Irakiens ont été tués, selon le ministère des Affaires étrangères irakien.

- Un homme d’affaires tunisien et son épouse franco-tunisienne ont été tués. Selon l’ambassadeur de France en Tunisie, la mort de ce couple laisse «une petite fille de cinq mois privée de parents».

- Deux Indiens, un homme et une femme ont aussi péri, selon un tweet de la ministre des Affaires étrangères, Sushma Swaraj.

- Plusieurs Saoudiens sont également morts dans l’attaque, selon le consulat saoudien à Istanbul, qui n’en précise pas le nombre. Selon le quotidien saoudien Asharq Al-Awsat, il y aurait cinq morts et 11 blessés parmi les ressortissants de ce pays.

- Un Koweïtien a été tué et cinq autres blessés, selon le vice-ministre koweïtien des Affaires étrangères, Khaled al-Jarallah.

- Un Libyen a été tué et trois autres blessés dans l’attaque, selon le ministère libyen des Affaires étrangères.

- Une Israélienne a été tuée et une autre blessée, selon le ministère israélien des Affaires étrangères.

- Un homme ayant la double nationalité belge et turque a été tué, selon le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders.

- Quatre Français ont été blessés, selon la secrétaire d’État chargée de l’Aide aux victimes, Juliette Méadel.

- Quatre Marocaines ont également été blessées, selon l’ambassade du Maroc à Ankara, citée par l’agence MAP.