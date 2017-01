En reprise: Pas de culture du viol au Québec

Je ne sais pas exactement quand l’expression «culture du viol» a fait son entrée dans le lexique québécois. Par contre, je sais pourquoi elle me donne de l’urticaire. Et pourquoi, à mon avis, elle ne s’applique pas à nous.

Attention, le terme «culture du viol» ne désigne pas une surabondance d’agressions et d’infractions sexuelles dans une société donnée, mais plutôt l’importance accordée à la mythologie qui entoure le sujet, soit la négation (ça ne s’est pas vraiment passé), le rejet du non-consentement (au fond, elle a aimé ça) et enfin, faire porter à la victime la responsabilité du viol (si elle n’était pas allée dans sa chambre...).

Les agressions sexuelles sont-elles en hausse au Québec? Oui et non. Les agressions simples ont augmenté de 0,3 % en 2013. Les agressions armées ont reculé de 20 % et les agressions de niveau 3 ont chuté de 35,7 %. Comparativement aux femmes autochtones et inuits, nous vivons dans un nirvana féministe.