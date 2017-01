L’alcool sur Grande Allée passe le test

La première édition des fêtes du Nouvel An avec de l’alcool sur Grande Allée pourrait bien ne pas être la dernière à en croire Régis Labeaume, satisfait de la façon dont les choses se sont passées.

Croisé peu après son arrivée sur le site, le maire n’avait que de bons mots pour les fêtards qui ont choisi de défoncer la nouvelle année à Québec. «Il y a 21 bars et il n’y a pas de problèmes. Le monde est correct, le monde est subtil. Ils ont tous compris comment ça devait fonctionner, ils ont saisi le message», se réjouissait Régis Labeaume.



Malgré un bon sens somme toute généralisé, les responsables de la sécurité ont tout de même dû intervenir à quelques reprises pour des intoxications. Au total, quelques dizaines de personnes ont dû être traitées pour leur abus d’alcool et quelques-unes parmi celles-ci ont dû être transportées pour une évaluation plus en profondeur selon la sécurité.



Du côté des policiers du SPVQ, aucun événement majeur n’était à signaler lors du bilan provisoire vers 1h, si ce n’est qu’une arrestation pour méfait ainsi qu’un autre pour désordre public. Aucun débordement n’a eu lieu sur le site lors des différents spectacles.



Il était encore un peu tôt pour dresser un bilan de cette première année avec alcool durant les festivités, mais les organisateurs s’étaient préparés à toute éventualité. «La ville a bien encadré tout ça et nous l’avons bien géré. On a respecté les ordres de la police et des Grands Événements. Ils voulaient ça d’une façon et nous l’avons fait comme ça», expliquait Philippe Desrosiers, responsable du volet alcool de la soirée.



Au total, ce sont 10 000 cafés, 12 000 bières et 12 000 onces de forts qui étaient prévus seulement pour les points de vente devant le Parlement. Un bilan complet des ventes pourra être dressé au cours des prochains jours.