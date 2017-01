L'orignal prisonnier des glaces a dû être abattu

L'orignal qui était prisonnier des glaces depuis plusieurs heures en bordure du fleuve Saint-Laurent à Château-Richer, dans la région de Québec, a dû être abattu par les agents de la faune.

L'animal de sexe mâle s'est retrouvé dans cette fâcheuse posture tôt samedi matin, vers 6 h 30, selon une résidente du secteur qui a communiqué le fait à TVA Nouvelles.

«On a téléphoné à la police et au garde-chasse, mais on s’est fait dire qu’ils ne peuvent pas faire grand-chose parce que c’est jour de fête aujourd’hui», a écrit Johanne St-Pierre dans un message publié sur une page Facebook.

Les agents de la faune sont intervenus en début d'après-midi samedi afin de sortir la pauvre bête la glace. Ils lui ont administré deux doses de tranquillisants pour tenter de l’endormir, mais en vain.

Ils ont dû revenir sur place un peu plus d'une heure plus tard afin de tirer d'autres projectiles pour maîtriser la bête et pouvoir ainsi la transporter en lieu sûr.

Comme les agents n'y parvenaient pas, ils n'ont eu d'autre choix que de l'abattre pour des raisons de sécurité. Le boulevard Sainte-Anne étant à proximité, l'animal aurait pu s'y aventurer et provoquer un accident.

Déjà hier soir, l’orignal errait sur le bord du fleuve, a raconté un témoin à TVA Nouvelles.

«Si cette bête se déprend, il y aurait certainement un accident, car il est directement sur le boulevard Sainte-Anne», s'inquiétait d'ailleurs Johanne St-Pierre, dans son message Facebook.