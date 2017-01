Photos souvenirs: Serge Postigo

Watatatow Photo d'archives

Mars 1994. Serge ­Postigo, diplômé l’année précédente de l’école Nationale de théâtre, interprétait déjà le rôle de Joël Cusson, un homosexuel inoubliable dans la télésérie Watatatow. Cette même année, il était nommé aux Gémeaux pour un rôle dans Les Grands procès et il jouait dans plusieurs pièces de théâtre.

Le Danny de Grease Photo d'archives

Dans l’adaptation québécoise de Grease, Serge Postigo relevait le défi de camper sur scène le rôle de Danny Zucco, interprété au cinéma par John Travolta, défi qu’il releva avec brio. Il formait à l’époque un couple avec Marina Orsini, qui était elle aussi du ­spectacle.

Le Séducteur Photo d'archives

En 1996, Serge Postigo 28 ans, était très populaire grâce à son rôle dans le téléroman 4 et demi (1994-2001), le macho et tombeur de filles François Dion. Mais il était aussi reconnu pour le rôle du Dr Daniel Trudeau, dans la série de Fabienne Larouche et Réjean Tremblay, Urgence, à Radio-Canada.

Les planches Photo d'archives

Janvier 1997, il y a près de 20 ans. Serge Postigo et Catherine Sénart interprétaient un couple d’amoureux dans la pièce Tartuffe­­, de Molière, présentée par le TNM. Le comédien avait déjà joué dans plus de dix pièces de théâtre. Il fera sa première mise en scène huit ans plus tard.

Plusieurs prix Photo d'archives

Au Gala Métro­Star 1997, alors que Serge Postigo remportait un premier prix pour le rôle de François Dion dans 4 et demi. Durant trois années, il remporta le Métrostar du meilleur acteur pour ce rôle, en 1997, 1999 et 2000, et il fut mis en nomination autant de fois.