Un autre maudit article de fin d’année

Je me considère pessimiste. Mes amis, ma blonde et mes collègues aussi.

Je suis convaincu que lorsque je suis en retard, je vais frapper plus de feux rouges. Je suis convaincu qu’il fera tempête à mon anniversaire (c’est généralement le cas). Je pense que chaque année nous rapproche de la mort de nos êtres chers. Oui, z’avez raison, c’est le fun être dans ma tête.

Pour un insécure il est probablement rassurant d’être pessimiste. On est moins souvent déçu. On a plus souvent raison.

La sphère médiatique, qu’elle soit sociale ou traditionnelle, contribue au pessimisme ambiant.

Le principe est vieux comme les médias eux-mêmes : on ne vend pas de journaux avec des bonnes nouvelles. Dieu sait qu’on en a eu, de la mauvaise nouvelle en 2016. Et Dieu sait aussi qu’on l’a étirée au maximum, cette récolte de mauvaises nouvelles. Attentats, décès de gens qu’on aimait (et certains qu’on aimait moins), coupures, scandales, élections déchirantes, corruption, surveillance...

Pourtant, il y a aussi eu de bonnes nouvelles en 2016. Une courte liste :

Le panda géant, longtemps sur la liste des espèces en voie d’extinction, a été rayé de cette liste en 2016.

Les décès liés au terrorisme ont, croyez-le ou non, chuté de 10%. Ok, on part d’un sommet l’année précédente mais quand même.

La couche d’ozone a commencé à se réparer, 30 ans plus tard, grâce notamment au Protocole de Montréal de 1987.

En 2016, il y a plein de gens qui ont fait leur coming out et qui se sont fait accepter.

Il y a des victimes qui se sont manifestées.

On a évité de justesse une hécatombe chez les chiens du Québec.

De tous les scandales, plusieurs furent découverts grâce au travail acharné de journalistes.

L’acidité dans l’atmosphère, responsable notamment des fameuses pluies acides, est revenue au niveau pré-industriel (avant les années 30).

Un Canadien a couru côte-à-côte avec Usain Bolt.

DiCaprio a remporté un Oscar, enfin.

Bref, oui nous avons perdus beaucoup de gens connus. Non, aucun candidat aux élections américaines n’était vraiment digne du poste. Et que dire de nos politiciens à nous?

Mais tout n’est pas noir. Et j’ai beau être pessimiste en surface, je continue de toute évidence à croire en l’Humain, ce qui ne peut qu'être optimiste. Je cherche encore à m’améliorer, à comprendre d’avantages. Je cherche encore à communiquer. Vous aussi. Il y en a plein, d’espoir. Pessimiste en surface, optimiste au fin fond, quoi.

Dans cette optique, jouons donc aux fameux souhaits pour 2017.

Je souhaite plus de médias responsables, moins de clickbait.

Parlant de responsabilité : plus de blogues, plus de voix diverses, moins de sections Commentaires. Je ne pensais jamais me prononcer en faveur de la censure populaire mais nous avons prouvé à maintes reprises que nous (la planète) n’étions pas dignes d’avoir des sections Commentaires sous les articles.

Moins de déni (des victimes, de nos gestes, des magouilles) et plus de responsabilité individuelle.

Moins de figures publiques qui se jouent dans le nez.

Moins de Docteur Strange, plus de Deadpool.

Moins de polarisation et plus de compréhension.

Moins de télé-réalité. Beaucoup, beaucoup moins.

Moins de politique, plus de saine gouvernance.

Moins de fausses controverses et plus de véritable outrage.

Par-dessus tout : Plus de temps. Plus de temps. Plus de temps!

Du temps pour écrire. Pour lire les articles au-delà de la manchette racoleuse. Pour s’informer ailleurs que sur Facebook. Pour se regarder dans le blanc des yeux. Pour s’apprécier et se le dire. Pour s’ennuyer. Pour jouir (de tout là). Pour pardonner. À soi et aux autres. Pour faire la différence entre Mourreal et Montréal.

Mais non. Encore en 2017, on aura juste les 365 jours alloués, avec un peu de chance. Il faudra donc faire mieux, avec le même temps. Pire : nous voilà déjà à 364.

Bonne année et merci d’être là. Je vous reviens d'ici peu avec quelques trucs favoris de 2016.