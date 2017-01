Un incendie sur un bateau en Indonésie fait 23 morts

JAKARTA - Un incendie dimanche à bord d’un bateau indonésien qui transportait plus de 200 personnes et venait de quitter la côte près de Jakarta a fait au moins 23 morts et 17 disparus, des passagers paniqués n’hésitant pas à sauter à l’eau.

Le bateau se rendait sur l’île de Tidung, destination touristique à 50 km de la capitale, lorsque le moteur a eu des problèmes puis a explosé, provoquant un incendie dont la fumée a bientôt envahi le bateau, a indiqué le porte-parole de l’agence nationale des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho.

«194 personnes ont été récupérées. Le manifeste du bateau dit qu’il y avait environ 100 personnes à bord, mais à l’évidence cela est faux, alors nous poursuivons les recherches», a déclaré le porte-parole à l’AFP.

«Cela faisait un quart d’heure que nous étions partis lorsqu’on a commencé à entendre des cris à l’arrière du bateau», a raconté à la chaîne de télévision Metro TV une des passagères.

«C’est alors que j’ai vu la fumée, il y en avait de plus en plus. Le bateau était bondé, et les gens se battaient pour les gilets de sauvetage», a-t-elle expliqué.

Selon les premières informations, l’ensemble des passagers étaient indonésiens, a-t-on précisé de source officielle.

L’Indonésie, pays aux plus de 17 000 îles, est très dépendante du transport maritime, mais les accidents sont fréquents en raison du manque de respect des normes de sécurité.

En novembre, au moins 54 personnes ont été tuées lorsqu’un hors bord surchargé transportant 98 passagers --essentiellement des travailleurs migrants indonésiens- et trois membres d’équipage avait sombré après avoir heurté un récif. Il avait quitté la Malaisie à destination de l’île indonésienne de Batam.