2017 : des vœux pour les politiciens

Bon ! Fini les bilans de l’année 2016. On se tourne vers le futur et on offre, sans malveillance ni complaisance, des vœux à nos politiciens.

À tout Seigneur, tout honneur, commençons par le premier ministre du Québec.

Philippe Couillard

On lui souhaite d’apprendre à aimer assez la job de premier ministre pour offrir plus que le service minimal et d’aller faire autre chose s’il n’y arrive pas. Un remaniement aux conséquences plus heureuses que le précédent, également.

Jean-François Lisée

De la constance et de la cohérence dans le message, pour un congrès national du PQ qui se déroulera bien.

François Legault

De franchir le fameux plafond de verre qui lui permettrait de s’installer vraiment en deuxième place et, ainsi, aspirer au pouvoir.

Françoise David et Amir Khadir

De trouver la relève qu’ils semblent désespérément rechercher dans leur circonscription respective.

Pierre Moreau

Un retour en pleine santé, rempli de nouveaux défis et de quelques dossiers complexes dans lesquels mordre.

Gaétan Barrette

Moins de propos tonitruants et de bouleversements, plus de résultats pour les patients.

Stéphanie Vallée

Une salutaire rétrogradation.

Sam Hamad

De trouver la sérénité dans son noble rôle de député de Louis-Hébert.

Véronique Hivon

La santé également et plus de dossiers qui lui permettront de rayonner et de rendre notre politique meilleure.

Martine Ouellet

Du succès au Bloc, accompagné de la prise de conscience que le port de deux chapeaux ne passera pas auprès du public.

Alexandre Cloutier

De beaux combats régionaux, alors qu’Alma fête ses 150 ans, et de trouver un peu plus de « oumf » pour briller dans le dossier de l’Éducation.

Éric Caire, François Bonnardel, Simon Jolin-Barrette et Claire Samson

De continuer comme ça, de plus en plus de gens reconnaissent votre travail patient.

Manon Massé

Que l’on remarque de plus en plus la dignité, la maturité et la modération qu’elle amène dans son rôle de parlementaire.

Régis Labeaume

Une opposition beaucoup plus forte élue en novembre, qu’on apprendra à écouter pour se protéger de soi-même.

Anne Guérette

Une progression importante de son parti aux élections de novembre, dont la prise de contrôle d’un arrondissement ou deux.

Denis Coderre

De trouver du plaisir à s’occuper des petits dossiers peu spectaculaires qui composent la vie municipale davantage que les voyages à l’étranger et qu'un 375e qui n’enthousiasme personne.

Valérie Plante

De se faire mieux connaître en 2017 et que plus de gens comprennent que l’envergure peut exister dans le contenu davantage que dans l’allure.

Justin Trudeau

De prendre conscience qu’il occupe bel et bien la grosse job de chef de gouvernement d’un pays du G7 et de cesser de vivre dans un conte de fées.

Aux candidats à la direction du Parti conservateur

D’être moins nombreux.