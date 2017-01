6 causes qui marqueront 2017

Plusieurs causes risquent de s’inscrire dans les annales judiciaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2017. Le Journal en a sélectionné six.

Détenue préventivement depuis 22 mois, Marie-Pier Normand-Lejeune, 23 ans, accusée du meurtre au deuxième degré de son nouveau-né le 20 février 2015, pourrait finalement connaître son sort cette année. Elle apprendra la date de son procès devant jury le 6 avril, à moins que le Directeur des poursuites criminelles et pénales ne se satisfasse d’un plaidoyer de culpabilité à une accusation réduite d’infanticide, punissable d’un maximum de 5 ans. L’avocate de la défense, Me Marie-Ève St-Cyr, a annoncé en 2016 son intention de soulever cette défense, depuis qu’elle a été validée par une décision de la Cour suprême du Canada.

Dès que la police aura mis la main au collet de Marc-Étienne Côté, 36 ans, les procédures judiciaires concernant le meurtre par arme à feu d’Israël Gauthier-Nepton le 19 novembre dernier près de la rue du Vieux-Pont, à Jonquière, pourront démarrer. Une récompense de 2000 $ est offerte à toute personne qui transmettra de l’information susceptible de mener à son arrestation. Le suspect est considéré comme dangereux et armé; il figure sur la liste de 10 criminels les plus recherchés au Québec. Tout renseignement peut être transmis confidentiellement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec (1 800 659-4264).

Le professeur de tai-chi Luc Hamel subira cette année un procès devant jury pour meurtre au premier degré, à moins que le Directeur des poursuites criminelles et pénales ne réduise l’accusation principale à un deuxième degré qui s’accompagne d’une libération conditionnelle après 10 à 25 ans d’incarcération. Le premier degré d’un meurtre a pour effet d’empêcher toute demande de libération avant 25 ans. L’enquête préliminaire de l’accusé de 58 ans s’est déroulée l’automne dernier dans une atmosphère sordide alors qu’il a froidement regardé et écouté un enregistrement de la preuve sous une ordonnance de non-publication de son contenu. Le corps de Sandra Fortin, une Jonquiéroise de 52 ans, a été retrouvé dans le coffre de l’automobile de Hamel, tout près de son domicile, à Chicoutimi.

Le policier du poste de Dolbeau-Mistassini de la Sûreté du Québec, Maxime Gobeil, 31 ans, assistera à son enquête préliminaire du 10 au 12 mai prochains au palais de justice de Roberval, sous les accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort de trois personnes. Le policier conduisait une voiture semi-banalisée qui suivait à vive allure une autopatrouille engagée dans une poursuite sur le boulevard Dequen à Dolbeau le 18 juillet 2015. Pour plus de transparence, l’enquête sur la collision mortelle a été confiée au Service de police de la Ville de Québec et la décision de porter des accusations relayée à un procureur de la Vieille Capitale. Le policier Gobeil demeure en liberté en attente d’un procès dont la date pourrait être fixée en fin d’année.

La Cour suprême du Canada se penchera sur deux décisions majoritaires rendues cette année par la Cour d’appel du Québec dans des causes du district judiciaire de Chicoutimi. Dès le 19 janvier, le plus haut tribunal du pays marquera la rentrée avec l’audition des deux agents de la faune Laurier Bédard et Sylvain Rangers qui avaient été acquittés en Cour du Québec, puis déclarés coupables en appel. En 2011, les deux agents avaient vigoureusement arrêté un pêcheur sur glace qui avait prétendument excédé la limite de possession d’éperlans.