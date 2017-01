7 bonnes raisons d’aller à Phuket

PHUKET, Thaïlande | Phuket, la plus grande île thaïlandaise, figure aujourd’hui parmi les premières stations balnéaires tropicales du monde. Grâce à ses paysages époustouflants et aux infrastructures touristiques dont elle s’est dotée, cette petite ville de moins 500 000 habitants accueille chaque année près de 10 millions de visiteurs. Voici sept raisons de la visiter.

1. Les plages

Difficile de ne pas succomber à la splendeur de la côte de Phuket, qui alterne entre de jolies baies adossées à de vertes collines et des ­promontoires rocheux fouettés par les vagues. Bien que différentes les unes des autres, les plages ont la forme de grands croissants de ­sable blanc. Léchées par les eaux turquoise et cristallines de la mer d’Andaman, elles sont un véritable paradis pour la plongée et la ­baignade.

2. Le Gibbon Rehabilitation Project

À Phuket, de nombreux animaux deviennent des attractions touristiques: serpents, oiseaux, tours d’éléphants... On peut même se faire photographier avec des gibbons, des singes tout mignons. Si l’on se pose des questions sur cette exploitation des animaux (quelque 10 gibbons sauvages sont tués pour qu’un seul puisse devenir une attraction), il faut obligatoirement visiter le Gibbon Rehabilitation Project. La visite de ce centre nous apprend que ces singes sont enlevés très jeunes à leur milieu naturel. Comme de nombreux touristes s’amusent à leur donner des bonbons ou de l’alcool, ils développent des maladies comme l’alcoolisme ou le diabète et, bien entendu, n’ayant pas acquis les réflexes nécessaires pour combler leurs ­besoins primaires, ils ne peuvent survivre quand leur maître les remet dans la nature. Ce centre de réhabilitation met 10 ans à les ­reprogrammer. Une visite des plus intéressantes qui nous conscientise à l’exploitation des animaux.

►www.gibbonproject.org

3. L’île de James Bond

On l’appelle ainsi parce que c’est sur cette île qu’ont été tournées, en 1974, des scènes du film L’homme au pistolet d’or mettant en scène le célèbre espion de Sa Majesté. Son véritable nom est l’île Tapu, dans le Parc national d’Ao Phang Nga. C’est un endroit d’une grande beauté avec des caves, des falaises calcaires, des récifs coralliens, des plages de sable blanc, des forêts, etc. De nombreuses excursions y sont organisées.

4. Le marché du week-end

Dans ce marché de nuit, aux abords de la ville, on fait comme les Thaïlandais et, devant chaque stand, on fait son choix parmi les ­aliments frits, bouillis, cuits à la ­vapeur, écrasés, réfrigérés, laminés, coupés en tranches et fermentés. Il faut parfois se montrer audacieux! Une fois repu, on poursuit sa visite vers les objets de contrefaçon vendus de façon très ouverte: copies de cd, dvd, vêtements, chaussures, sacs, montres, parfums, etc. En délaissant ces interdits, on peut tout de même trouver quelques ­designers ou artisans locaux.

5. Le temple Wat Chalong

Construit au début du 19e siècle, ce temple qui abrite les statues des deux moines les plus vénérés de Phuket est le plus grand et le plus visité des temples bouddhistes de la ville. Il comprend plusieurs ­bâtiments, de nombreuses statues, de jolis jardins et un four dans ­lequel un préposé allume les ­guirlandes de pétards que les fidèles offrent pour montrer leur gratitude lorsque leur souhait a été réalisé. Comme ça pète souvent, c’est certainement un bon endroit pour demander des faveurs!

6. Le Grand Bouddha

Que l’on aime ou pas, c’est un ­incontournable. Dominant la ville, l’immense statue de Bouddha (45 mètres de hauteur) dont la construction a débuté en 2007 n’est toujours pas terminée. On pense qu’il faudra encore au moins 10 ans de travaux. Bien qu’on puisse la voir de n’importe où dans la partie sud de Phuket, une visite du site vaut la peine, ne serait-ce que pour les magnifiques panoramas sur la forêt tropicale (elle couvre près de 70 % de l’île). Sur place, on peut acheter de petites plaquettes sur lesquelles on grave son nom et ses demandes et qui deviennent des offrandes. Conseil: on y va très tôt le matin pour éviter la foule.

7. Les massages

Un massage d’une heure, très professionnel et prodigué avec le sourire, coûte environ 400 bahts dans un chic complexe hôtelier (≈15 $) et environ 250 bahts/ heure (≈ 10 $) dans les petits salons. Les différents soins sont souvent prodigués sur la plage, près de la piscine, dans un sauna au feu de bois agrémenté d’herbes ou carrément sur le trottoir.

En savoir plus sur Phuket: ­na.tourismthailand.org