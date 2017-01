Arrivée prématurée pour la nouvelle année

À défaut de s’inscrire comme le premier bébé québécois de 2017, une petite fille a tenté de devancer tout le monde à l’Hôpital de Montmagny. Elle est née prématurément, à un peu plus de 35 semaines de grossesse.

Fort heureusement, la petite Alysson Audet se porte à merveille, rassure sa maman, Marie-Ève Landry. «Tout va bien, lance-t-elle. Elle pèse 6,9 lb, quand même.» Alysson est née le 1er janvier 52 minutes après minuit, à l’Hôpital de Montmagny. Il s’agit d’un deuxième enfant, pour le couple de Notre-Dame-du-Rosaire. Le papa se nomme Maxime Audet.

Après une grossesse mouvementée, la petite famille est fort heureuse de commencer l’année en beauté. «J’étais alitée depuis deux mois. J’étais à risque d’accoucher prématurément. Pour nous, c’est une victoire de s’être rendus aussi loin dans la grossesse. J’ai eu mon premier bébé à 29 semaines.»

Photo Catherine Bouchard

Alysson suit de près Élena Quirion. La petite est née à l’Hôtel-Dieu de Lévis, à 0 h 26. Malgré une césarienne d’urgence ses parents, Stéphane Bois-Quirion et Cynthia Poirier, se réjouissent d’avoir une petite fille en pleine forme. Ils sont originaires de la Beauce.

Au Québec

À l’échelle provinciale, c’est à Joliette qu’est né le premier bébé de l’année. Amy a vu le jour à 0 h 1 exactement et elle pèse 6,2 lb. Quatre minutes plus tard, Charlot Gagnon est né à l’Hôpital de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue. Il pesait déjà 9,6 lb.

Photo courtoisie

Le premier dans la région de la Capitale-Nationale est un garçon. Il est né le 1er janvier à 2 h 1 à l’Hôpital Saint-François d’Assise. Les parents ont préféré vivre ce moment dans l’intimité.

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est au petit Brenden Marcil-Paquet que revient le titre de premier bébé. Le petit garçon est venu au monde à l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini le 1er janvier à 4 h 49.

À Saint-Georges de Beauce, le bébé de l’année, qui se nomme Antoine Paquet, est venu au monde le 1er janvier à 7 h 49. Les parents, Vickie Loignon et Rémi Paquet, l’attendaient un peu plus tôt, soit le 29 décembre. Dans la région de Charlevoix, le titre revient au petit Arthur, fils de Karine Lavoie et Samuel Lagacé. Le petit Arthur a vu le jour à 8 h 22 le 1er janvier à l’Hôpital de La Malbaie.

Les premiers bébés

Au Québec:

Amy Joliette 12h01 6,2 livres

Charlot Gagnon 12h05 Rouyn-Noranda 9,6 livres

Est du Québec

Élena Quirion 12h26 Lévis

Alysson Audet Montmagny 12h52 6,9 livres

Capitale nationale