Avantage à la Suède

Il suffit de questionner le gardien qui a affronté ces deux puissances, Adam Huska, de la Slovaquie. Il est vrai qu’il ne comptait pas sur la meilleure équipe devant lui, mais il a été mis à rude épreuve et il en a sué un coup.

«L’attaque suédoise m’a vidé mentalement et celle du Canada physiquement. C’est difficile d’identifier la meilleure. Je dirais que celle de la Suède est extrêmement rapide et plus difficile à lire.»