Aux suivants, les suédois...

Équipe Canada junior (ÉCJ) a pris son envol en deuxième période pour disposer de la République tchèque, 5 à 3, lundi soir, en quarts de finale du Mondial junior.

Les Canadiens ont toutefois donné quelques sueurs froides aux 10 215 spectateurs éparpillés dans les gradins peu occupés du Centre Bell. Ils sont sortis mollement en début de match avant de reprendre leurs esprits. Ce qu’ils devront à tout prix éviter en demi-finale, mercredi, face à la Suède.

Mitchell Stephens a pris les choses en main au second tiers en participant aux trois buts (un but, deux aides) et Julien Gauthier s’est occupé de fermer les livres au troisième avec un doublé. Thomas Chabot a aussi disputé un autre grand match à la ligne bleue. Le général a récolté deux points.

«Ç’a été difficile en première, mais à la fin, nous sommes satisfaits du résultat», a signalé Chabot qui a marqué le troisième de son équipe.

«Nous avons paniqué en début de match. Nous voulions trop en faire sur la patinoire pour montrer à nos partisans de Montréal ce dont nous sommes capables, a expliqué Gauthier. Nous sommes retombés dans notre système par après.»

Des Tchèques décidés

Affrontant les Canadiens une troisième fois depuis qu’ils ont mis les pieds au pays à la mi-décembre, les Tchèques lui ont enfin tenu tête.

Ils ont fermé le jeu en défensive et limité les chances de marquer de l’unifolié au premier ving et en les empêchant d’utiliser leur vitesse en zone neutre. Leur bon travail a été récompensé. Ils se sont même permis de prendre les devants en fin d’engagement.

Le tir d’Adam Musil a touché un coéquipier et l’officiel slovaque, Jozef Kubus, avant de tombé sur la lame de bâton de David Kase. Celui-ci a poussé la rondelle dans une cage ouverte.

Ce filet a fouetté les hommes de Dominique Ducharme qui ont débuté la deuxième période en force.

«C’était important de ne pas paniquer. Nous devions mieux jouer et utiliser notre vitesse. Nous avons pris une étape à la fois et nous nous sommes améliorés au fil du match», a fait observer l’instructeur Ducharme.

Dès la troisième minute, Mitchell Stephens a repéré Blake Speers dans l’enclave avec une solide passe. L’espoir appartenant aux Devils du New Jersey n’a pas raté sa chance en enfilant son premier but du tournoi.

ÉCJ a répliqué moins de deux minutes plus tard quand Anthony Cirelli a habilement remporté sa mise en jeu. Stephens a fait feu pour donner les devants aux siens. Cette avance a tenu jusqu’à ce que Connor Ingram donne un cadeau à Tomas Soustal, à peine 90 secondes plus tard. Dormant profondément au gaz, le gardien du Canada a mal paru une fois de plus en cédant une seconde fois sur cinq lancers. Il a terminé la soirée avec 16 arrêts...

Par chance, il pouvait compter sur des coéquipiers en or et capables de contribuer à l’autre bout de la patinoire.

Son fidèle défenseur Chabot a fait secouer les cordages d’un tir précis avant de retraiter au vestiaire.

Gauthier se lève

Julien Gauthier s’est ensuite fâché au dernier vingt. Le gros ailier montréalais a fait sentir sa présence autour du filet de Skarek pour donner un confortable coussin de deux buts à son équipe.

Il a d’abord complété une petite passe de Nicolas Roy avant que Simon Stransky ne redonne quelques frissons aux partisans en sautant sur un long retour accordé par Ingram.

Mais Gauthier s’est chargé de ramener une priorité de deux buts en saisissant aussi un retour dans l’enclave.

► ÉCJ aura la lourde tâche de contenir l’attaque de la Suède, en demi-finale, mercredi.