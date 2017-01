Des idées de voyage pour 2017

En ce début d’année, c’est le moment de rêver à ses futurs voyages. Quelles sont les destinations à privilégier en 2017 ? Voici quelques suggestions.

Les pays tendance

Comme il le fait chaque année, Lonely Planet suggère la liste des 10 pays à inscrire dans son agenda:

1. Le Canada. En raison de son 150e anniversaire, ce sera l’occasion de nombreuses festivités.

2. La Colombie. Le pays célèbre son 10e anniversaire d’ouverture au tourisme et recevra la visite du pape François en août.

3. La Finlande. Elle célèbre le centenaire de son indépendance. On y tiendra de nombreuses festivités, dont la présentation des Championnats du monde de patinage artistique et de ski nordique.

4. La Dominique. À visiter avant que ne soit construit le premier grand complexe hôte­lier (prévu pour 2018) sur cette île longtemps protégée du tourisme de masse.

5. Le Népal. L’argent qu’on y dépense aide le peuple à reconstruire ce pays fortement touché en 2015 par l’un des pires séismes de son histoire.

6. Les Bermudes. Elles serviront, en juin, de décor à la Coupe de l’America.

7. La Mongolie. Avant que la modernité n’ait totalement modifié le visage de ce pays authentique et sauvage où des nomades mènent toujours une existence traditionnelle.

8. Oman. Parce que ce pays de la péninsule arabique a su préserver son architecture traditionnelle.

9. Myanmar. Ouverte depuis peu au tourisme, l’ancienne Birmanie dévoile ses temples d’or ou de briques et la chaleur de ses habitants.

10. Éthiopie. Pour le dépaysement tota­l dans un univers où les touristes sont encore rares.

Un important anniversaire

Fátima, cette petite ville du centre-ouest du Portugal, célèbre cette année le 100e anniversaire des apparitions signalées en 1917 par trois enfants bergers.

Les festivités sont déjà commencé au ­Sanctuaire de Fátima. Elles se termineront le 13 octobre par la venue du pape François.

Marcher hors des sentiers battus

Les randonneurs aiment bien découvrir le monde en marchant. De plus en plus de ­sentiers sont à leur disposition, dont certains fort originaux.

1. En Tanzanie, gravir le point culminant de l’Afrique avant que ne fondent les derniers glaciers.

2. Arpenter les sentiers de pierre sèche de l’île de Majorque.

3. Découvrir l’autre face des Baléares en ­arpentant la Serra de Tramuntana, une chaîne de montagne qui surplombe la ­Méditerranée.

4. En Suisse, parcourir la Haute Route ­Chamonix-Zermatt.

5. Traverser les vallées sauvages de la Sierra Nevada.

6. Taquiner les volcans de Nouvelle-Zélande.

7. En Tasmanie, se lancer dans l’aventure de l’Overland Track.

8. En Angleterre, longer le mur d’Hadrien.

9. En Irlande, découvrir la péninsule du Kerry sous toutes ses lumières.

10. Explorer la Laponie, au nord du cercle ­polaire.

Voyager par thème

►Découvrir les toilettes les plus originales du monde.

►Les trains légendaires.

►Les plongées les plus époustouflantes.

►Les musées les plus étranges.

►Des atmosphères de contes de fées.

Audace

De nombreuses autres suggestions et idées originales, folles, audacieu­ses ou carrément ­délirantes peuvent être puisées dans les livres suivants: Le Best of 2017, 1000 idées de voyage (du plus classique au plus décalé), La Bible du grand voyageur, Toilettes du monde, Randos autour du monde, sans oublier Montréal ­insolite et secrète, Paris méconnu et Paris nuits insolites de Lonely Planet.