En reprise: Préférer le faux

Publié le 21 novembre 2016

Imaginez un instant que vous êtes un Américain. Vous avez voté pour Donald Trump. À la caisse du supermarché, The National Enquirer révèle en couverture qu’Hillary Clinton et sa conseil­lère Huma Abedin ont été emprisonnées pour fraude électorale.

Même si ce journal n’est pas votre tasse de thé, vous êtes disposé à y croire.

Toujours au supermarché, le Globe, un autre tabloïd-poubelle, vous fait aussi de l’œil avec ses révélations-chocs sur un coup d’État au palais de Buckingham. La reine aurait été chassée par Charles, qui règne désormais à sa place avec Camilla. Vous haussez les épaules en pensant «ben voyons donc, personne d’autre n’a rapporté ça». Pourtant, les deux nouvelles sont aussi fausses l’une que l’autre.

Le journaliste canadien Craig Silverman a évalué que les 20 fausses nouvelles les plus populaires au sujet de Donald Trump et de Hillary Clinton sur Facebook avaient été plus souvent partagées, likées et commentées que le top 20 des vraies nouvelles.

Or, la plupart des fausses nouvelles favorisaient Trump – par exemple, le pape aurait endossé sa candidature – et auraient influencé le vote.

Inventer de fausses nouvelles est aussi très payant: à CBC, un Américain disait gagner 10 000 $ par mois avec son site de fausses nouvelles.

La grande question

Mais comment, dans une société aussi évoluée que la nôtre, des gens normaux, sensés, fonctionnels, avalent-ils tout rond des mensonges gros comme la Place Ville-Marie?

J’entends souvent des gens dire qu’ils ne croient plus les médias traditionnels dans lesquels ils ne se reconnaissent pas. Ils préfèrent s’informer sur des sites internet obscurs, mais qui pensent comme eux.

Par exemple, certains parents se fieront à l’information d’un pseudo site scientifique qui valide leur croyance – la vaccination cause l’autisme –, mais pas Québec Science, un magazine sérieux, s’il explique le contraire.

Leur besoin légitime de comprendre l’incompréhensible les amène à aimer une information, à y croire.

Ils acceptent de croire ce qui est faux parce qu’ils se sentent validés, ou vengés. C’est une réaction émotive.

Si j’ai un reproche à faire à l’environnement médiatique, c’est de privilégier l’émotion au détriment de l’information, ce fameux human interest si apprécié des consommateurs de médias.

Comment on se sent devient plus important que ce que l’on sait.

Beaucoup se méfient aussi de la véra­cité de textes d’opinion qui sont à l’opposé de leurs convictions. Je ne suis pas souverainiste, mais cela ne m’empêche pas de penser que Mathieu Bock-Côté et Joseph Facal sont d’excellents chroniqueurs.

J’ai toujours cru que connaître les opinions de l’opposant est plus rentable que de se réconforter auprès de nos semblables.

Je n’essaie pas de passer la brosse à reluire aux médias traditionnels. Des biais existent. Fox News penche républicain, CNN démocrate. La Presse est fédéraliste, Le Devoir souverainiste. Cela s’appelle la ligne éditoriale. Je m’inquiète seulement de voir que tant de gens sont prêts à gober n’importe quoi.

Vérification faite

Donald Trump aurait menti 70 % du temps pendant sa campagne. Hillary, 40 %. C’était si facile de vérifier.

Il l’a encore fait ce week-end, accusant les acteurs du spectacle Hamilton d’avoir harcelé le vice-président élu dans la salle, exigeant des excu­ses. Pourtant, sur internet, on peut voir l’acteur principal lui lire un bref message très respectueux après le spectacle. Mais Trump a continué de twitter agressivement à ce sujet.

Quand le futur président ment comme il parle, s’intéresser à l’actualité exigera encore plus de vigilance.