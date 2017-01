Chers lecteurs,

Chers annonceurs,

Nous voici en 2017, l’année au cours de laquelle votre Journal de Québec célébrera son 50e anniversaire d’existence.

Nous sommes fébriles et nous nous sommes assurés de souligner cet événement de belle façon, chaque jour, jusqu’au 31 décembre prochain.

Suivez-moi, pour un tour d’horizon de ce qui vous attend!

Un logo festif

Les plus avisés d’entre vous ont sans doute remarqué ce matin un léger changement au logo de votre quotidien préféré. Celui-ci sera accompagné durant toute l’année du blason que vous apercevez en page frontispice et qui rappelle que Le Journal de Québec a été fondé en 1967 et qu’il souffle cette année ses 50 bougies.

C’est toute une page d’histoire de la grande région de Québec et de l’est du Québec qui s’écrira en 2017, et le logo de votre Journal vous le rappellera quotidiennement, jusqu’au 31 décembre prochain.

Des histoires marquantes une fois par semaine

Chaque diman­che, pendant 52 se­maines, nous vous ferons découvrir l’histoire d’un lecteur, d’un annonceur, d’un employé qui a joué un rôle important au sein du Journal ou pour qui votre quotidien préféré revêt une importance particulière.

Nous vous proposons exceptionnellement la première de ces histoires ce matin: faites connaissance avec notre plus fidèle abonné, qui nous lit depuis 38 ans.

Dimanche prochain, ce sont trois camelots de la région du Saguenay, cumulant pas moins de 107 ans d’expérience, qui vous livreront leurs anecdotes.

Des prix alléchants à gagner

Nous lançons cette semaine le premier d’une série de 12 concours: chaque mois, jus­qu’au 31 décembre prochain, vous serez invités à participer en grand nombre au tirage d’un prix d’une valeur de 5000 $. Ce mois-ci, il s’agit d’une carte-cadeau d’une valeur de 5000 $ échangeable au Capitole de Québec. Lisez tous les détails à ce sujet et participez au concours à compter de jeudi.

Des fascicules à conserver

Dans quelques semaines, nous publierons une série de cinq fascicules relatant les cinq décennies d’existence de votre Journal. Ces cahiers à conserver vous permettront de revivre non seulement l’histoire de votre quotidien favori, mais également les grands moments qui ont marqué le Québec et la région de Québec au cours de cette période, et dont nous avons été des témoins privilégiés.

Et plus encore...

Nous avons élaboré d’autres idées et d’autres projets pour souligner notre 50e anniversaire. Mais il s’agit là de surprises que vous découvrirez en nous suivant tout au long de 2017.

Si vous avez des suggestions, des souvenirs, des anecdotes à partager avec nous, écrivez-vous à l’adresse suivante:

MonJournalA50ans@quebecormedia.com

Chers lecteurs, chers annonceurs, merci de nous lire et de nous accompagner.

Longue vie à votre Journal de Québec!

Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef