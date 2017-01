Hausse du nombre de maisons à vendre à l’île d’Orléans

ILE-D'ORLÉANS - Le nombre de pancartes à vendre explose sur l'île d'Orléans. Selon certains courtiers immobiliers, le vieillissement de la population, le manque de services et de transport en commun et une baisse de popularité des maisons ancestrales chez les jeunes acheteurs, sont des éléments qui pèsent lourd dans la balance.

Le pont de l'île, le seul lien routier vers Québec, peut aussi freiner certains acheteurs, tout comme le prix des résidences, souvent plus élevé qu'ailleurs dans la région.

«Des maisons qui se vendent en bas de 300 000 $ se vendent beaucoup plus rapidement que les maisons à 750 000 $. Le potentiel et le marché ne sont pas les mêmes», a affirmé Michel Latour, courtier immobilier, Via Capitale Sélect.

Actuellement, près de 215 résidences et terrains sont en vente sur l'île d'Orléans que ce soit par un courtier ou directement du propriétaire.

Selon M. Latour, les résidents de l’île éprouvent un attachement exceptionnel à leur résidence, ce qui fausse aussi leurs attentes.

«Souvent les gens demandent plus que l'évaluation municipale, mais l'évaluation municipale à l'île d'Orléans, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas beaucoup se fier, pour des raisons que j'ignore, il y a de grandes distorsions entre le prix vendu et le prix de l'évaluation.

Sur l'île, le délai de vente est de près de 2 ans, ce qui est un an de plus que sur la Rive-Nord de Québec.

«La vie sur le fleuve, c'est un endroit paisible. Nous quittons pour des raisons personnelles, mais sinon, nous serions restés ici toute notre vie», a confié Marie-Josée Gosselin, qui vient de vendre sa résidence.

Même si le marché immobilier est plus difficile à l'île d'Orléans, certains vendeurs y trouvent quand même leur compte. C'est le cas du propriétaire du vignoble de l'Isle de Bacchus, en vente depuis le mois d'août, qui a récemment trouvé preneurs.

Des Montréalais se sont portés acquéreurs du domaine, vendu à 1,895 million $, comprenant notamment une maison ancestrale datant de 1712 et 35 000 pieds de vigne. Les détails de la vente devraient être connus lorsque les nouveaux propriétaires reviendront de vacances.