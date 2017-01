Il y a 20 ans, ces voitures étaient les meilleures de l’industrie

Difficile à croire, mais les voitures produites en 1997 ont maintenant 20 ans. Et pour souligner ça, on a retrouvé un vieux palmarès du réputé magazine Car & Driver, qui faisait la liste des meilleurs nouveaux modèles de 1997.

Vous allez voir que certains d’entre eux ont très bien vieilli alors que pour d’autres, ç’a été un peu plus pénible...

Acura Integra

Difficile de contrarier Car & Driver là-dessus. L’Integra est l’une des plus belles voitures des années 90, toutes catégories confondues. Elle nous rappelle la glorieuse époque où les produits Honda faisaient le bonheur des amateurs de conduite automobile. Le petit moteur à quatre cylindres de l’Integra pouvait développer jusqu’à 170 chevaux.

Audi A4

Grâce à une allure indémodable et à un rouage intégral qui n’a plus à faire ses preuves, la Audi A4 a réussi à attirer l’attention des experts de l’industrie. Des moteurs de quatre ou six cylindres pouvaient y être jumelés, et la transmission manuelle était encore disponible. Ah, la belle époque!

BMW 328i/M3

La génération E36 (1992-1998) de la BMW Série 3 n’est peut-être pas la plus iconique de son histoire, mais à son époque, elle mettait la barre très haute dans la catégorie des berlines compactes de luxe.

Impossible de passer sous silence la version M3. Grâce à son moteur à six cylindres en ligne, elle proposait une puissance impressionnante de 240 chevaux. En 1997, c’était énorme!

BMW Série 5

Comme sa petite sœur, la BMW Série 5 a elle aussi retenu l’attention des experts en 1997. Vingt ans plus tard, le constructeur bavarois nous refait le même coup en présentant une toute nouvelle génération de son iconique modèle.

Chrysler Cirrus

Là, disons poliment que Car & Driver s’est solidement planté. La Chrysler Cirrus, tout comme ses clones Dodge Stratus et Plymouth Breeze, a connu de nombreux problèmes de fiabilité qui sont venus miner leur crédibilité. Toutefois, force est d’admettre que leur design était plutôt avant-gardiste en 1997.

Dodge Caravan

C’est de loin la minifourgonnette la plus populaire sur le marché. C’était vrai en 1997, et ce l’est toujours aujourd’hui. Pour plus de luxe, la Plymouth Voyager et la Chrysler Town&Country étaient aussi proposées à l’époque.

Ford Contour

La berline américaine était offerte avec un choix de deux moteurs (4 ou 6 cylindres) et une carrosserie plutôt élégante. On pouvait même avoir des freins à disque aux quatre roues... en option. Bien des choses ont changé en 20 ans...

Honda Prelude SH

Une autre magnifique voiture sport signée Honda! Avec 195 chevaux sous le capot, c’était une véritable merveille. On attend encore le retour d’un modèle de ce genre chez le constructeur japonais. Disons que depuis le départ de la S2000, on n’a pas grand-chose à se mettre sous la dent...

Mercedes-Benz SLK

Au milieu des années 90, la Mercedes-Benz SLK et de la Porsche Boxster sont arrivées comme une bouffée d’air frais dans l’industrie automobile. À l’époque, Car & Driver avait favorisé la SLK. Vingt ans plus tard, elle s’appelle maintenant SLC. Malgré son changement de nom, elle a conservé le même ADN et elle continue de livrer une chaude lutte à la Boxster.

Toyota Camry V6

Certaines choses ne changent jamais! Encore aujourd’hui, la Camry demeure l’un des meilleurs choix, sinon le meilleur, dans la catégorie des berlines intermédiaires.