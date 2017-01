Jamie Benn pourrait rater le match contre le Canadien

L’attaquant des Stars de Dallas Jamie Benn a admis lundi qu’il espérait affronter le Canadien de Montréal, mercredi soir, en dépit d’une blessure mineure au pied.

Le joueur-vedette a été ébranlé durant la deuxième période de la partie de samedi contre les Panthers de la Floride. Il a chuté près de la bande et a été lent à se relever avant que son coéquipier Patrick Eaves ne marque un but en avantage numérique. Son cas sera réévalué sur une base quotidienne.

«Je crois que chaque hockeyeur a le désir de jouer chaque match. Maintenant, c’est une question de prendre la décision la plus intelligente et de faire les choses de manière appropriée. On verra comment ça se passe pendant les deux prochaines journées», a-t-il dit au site NHL.com.

Benn a amassé 10 buts et 24 mentions d’aide pour 34 points en 38 rencontres cette saison.