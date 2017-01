Le Danemark fait ses valises

TORONTO | Le Danemark souhaitait atteindre les demi-finales du Mondial Junior pour la première fois de son histoire. Malgré le début de la nouvelle année, les Russes ne leur ont pas de cadeaux.



La formation danoise avait donné une forte opposition à la Russie en quarts de finale l’an passé en s’inclinant en prolongation. Mais elle n’a pas été en mesure de changer le scénario hier après-midi.



La troupe de Valeri Bragin s’est assurée de ne pas patiner plus longtemps avec un gain facile de 4 à 0 au Centre Air Canada.



Pavel Karnaukhov et Kirill Kaprizov ont chacun trouvé le fond du filet en troisième période pour sécuriser la victoire et leur billet pour Montréal.



«Nous avons joué un très bon match, particulièrement à l’attaque, a reconnu le défenseur russe Mïkhail Sergachev. Nous avons commis quelques revirements défensifs que nous allons corriger pour le prochain match.»



Les Danois n’ont jamais été dans le coup avec seulement 14 lancers sur la cage d’Ilya Samsonov.



«Nous avons tout donné, a indiqué Christian Wejse, qui porte les couleurs de l’Armada de Blainville-Boisbriand dans la LHJMQ. Mais nous avons de quoi être fier. Pour un petit pays comme le nôtre, c’est quelque chose d’incroyable de pouvoir rivaliser contre ces puissances mondiales.»



Réveillez-vous!



Il était difficile de ne pas cogner des clous tellement le jeu était décousu et inanimé en début de rencontre.



Du «centre-ville», Alexander Polunin a réveillé tout le monde – y compris le gardien danois – en laissant partir un tir de routine qui a déjoué Lasse Petersen 30 mètres plus loin. Et Polunin et Petersen n’en croyaient pas leurs yeux.



Petersen, qui a été nonchalant avec sa mitaine, a effectivement très, très mal paru. Et il a payé le prix de cette belle crampe au cerveau un peu plus tard.



Kirill Kaprizov a doublé l’avance des siens avec 10,9 secondes à jouer à la première période. Profitant de la présence de Christian Wejse au banc des punitions, le capitaine russe a reçu une belle passe Mikhail Vorobyov derrière le filet pour inscrire le premier de ses deux buts.



Krog dans la mêlée



Depuis le début du tournoi, l’entraîneur-chef danois Olaf Eller prônait un système d’alternance entre ses gardiens.



Devant le piètre rendement de son portier partant, Eller n’a pas eu d’autre choix que de déroger de son plan et de remplacer Petersen par Kasper Krog au début de la période médiane.



«Ce n’était pas seulement en raison de son mauvais but, a reconnu Eller. Nous voulions montrer à l’équipe que nous avions encore confiance de pouvoir changer l’allure de la rencontre.»



Mais les patineurs danois n’ont pas haussé leur jeu d’un cran pour autant.



Jeppe Korsgaard a obtenu une pénalité mineure double pour avoir porté son bâton au visage de German Rubtsov, qui a dû quitter la rencontre le visage ensanglanté.



Quatre minutes plus tard, dès la sortie de Korsgaard, ce fut au tour de Christian Mieritz d’aller prendre place au cachot.



Krog a toutefois bien protégé le fort, s’illustrant entre autres devant Danila Kvartalnov lors d’une échappée. Il a stoppé les 15 rondelles dirigées vers lui dans cet engagement.

«Je suis très fier de notre progression»

Les Danois n’ont pas été en mesure de poursuivre l’écriture de leur conte de fées. Mais cela n’a pas empêché Olaf Eller de se présenter avec le sourire devant les journalistes après la rencontre.

«Les Russes nous ont respecté, a remarqué l’entraîneur-chef danois tout en pinçant l’omoplate de son homologue russe, Valeri Bragin. Je suis très fier de mes gars et de notre progression. Nous avons connu un tournoi phénoménal.»



Le père de Lars Eller a effectivement de quoi être fier. Son équipe a terminé à la surprise générale au deuxième rang du groupe A et elle s’est farcie des puissances mondiales comme la Finlande et la République tchèque.



«Nous savons maintenant que nous pouvons rivaliser contre les huit meilleurs pays au monde», a-t-il lancé.



Prendre un pas de plus



Dès que l’occasion se présente, Eller se fait un plaisir de remémorer à qui le veut bien tout le chemin parcouru par son pays depuis les dernières années.



«Il y a 20 ans, personne ne voyait le Danemark dans le top 10 mondial. Il y a cinq ans, nous avions l’habitude de nous incliner 10 à 0 contre des équipes comme la Slovaquie et la République tchèque. Maintenant, nous avons des joueurs dans la LNH et nous n’avons pas quitté le top 10 depuis trois ans. Nous en sommes très fiers.»



Après avoir atteint les quarts de finale pour une troisième année d’affilée, les Danois devront maintenant trouver un moyen de se rendre à l’étape supérieure.



«Pour gagner en éliminatoires, il faut battre des équipes comme la Russie, le Canada et les États-Unis. C’est le prix à payer. Mais il ne faut pas s’attendre à un changement radical en une année, a-t-il témoigné. Nous devons prendre de petits pas chaque année. Et je suis persuadé que nous en avons pris un dans la bonne direction.»