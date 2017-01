L'émergence d'Anthony Mantha

Au début de la campagne 2016-2017, le Québécois Anthony Mantha amorçait sa troisième saison dans la Ligue américaine de hockey, une déception pour le gros attaquant des Red Wings de Detroit. Toutefois, les choses ont bien changé depuis.

En effet, Mantha a obtenu 10 points en autant de matchs avec les Griffins de Grand Rapids, obtenant huit buts. Ce fut suffisant pour que les Wings le rappellent.

Et le principal intéressé n’a pas raté sa chance.

L’imposant joueur d’avant a marqué neuf fois et amassé sept aides en 22 affrontements cette saison. Il a surtout conservé un différentiel de +10.

«Lorsque Anthony bouge ses pieds, il est un excellent joueur, a souligné au réseau Sportsnet l’entraîneur-chef des Wings, Jeff Blashill, après le match de la Classique du centenaire, dimanche. Il est à 6 pi et 5 po, il peut patiner, il peut lancer, il peut passer, il a une bonne réflexion offensive; il est tout un joueur. Le défi est maintenant de le faire chaque soir.»

Mantha passe le plus clair de son temps sur la patinoire avec l’excellent vétéran Henrik Zetterberg, ce qui l’aidera assurément dans son développement.

«Je veux simplement continuer de bien faire les petits détails et d’obtenir confiance», a indiqué Mantha.

Avec une performance de deux buts et une aide, dont le filet qui a propulsé les deux équipes en prolongation lors de la Classique du centenaire face aux Maple Leafs de Toronto, Mantha ne doit pas manquer de confiance. Il a totalisé neuf points à ses six plus récentes sorties, au cours desquelles il a inscrit son nom à la feuille de pointage chaque fois.