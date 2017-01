Les 20 villes dans le monde où il est plus dispendieux d'habiter

Certains d’entre vous caressent peut-être le rêve d'un jour déménager dans une autre ville. Pour une panoplie de raisons, le projet semble emballant ; l’excitation d’un nouveau départ, la rencontre de nouvelles personnes ou l’apprentissage d’une autre langue.

Toutefois, il est primordial de doser son rêve et d'en apprendre un peu plus sur le coût de la vie ailleurs. Selon le site web The Crazy Tourist et leur source Numbeo, il serait plus dispendieux de vivre dans les 20 villes ci-dessous.

20 magnifiques villes, mais où vous devez avoir un revenu considérable ou d’importantes économies.

Grande surprise: San Francisco détrône New York et Hamilton, aux Bermudes, arrive en première place. Bien que plusieurs villes soient situées aux États-Unis et en Europe, Paris ne s’y retrouve même pas.

Où va l’argent?

Dans les restaurants? Le loyer? Les vêtements? Les divertissements?

Chaque ville possède sa façon de vivre et ses habitudes.

Pour vous donner une idée, si vous décidez de faire une voyage pour deux durant 14 jours à Hamilton, aux Bermudes, pendant l’hiver (disons au mois de janvier), vous devriez vous prévoir un budget d’environ 6 627,37$ pour vos dépenses quotidiennes. Ce coût n’inclut pas le billet d’avion, l’hôtel et l’assurance voyage!

Imaginez donc habiter là. Les résultats ci-dessous démontrent quel pourcentage de votre budget irait dans chaque catégorie de besoins pour les cinq premières villes du palmarès.

Combien coûtent les produits locaux?

Les dépenses de chacun varient et étonnamment, pour un même produit, le prix peut être totalement différent dans une autre ville que la nôtre.

À la lumière de ces tableaux, on remarque donc que le loyer pour un logement d’une chambre près du centre-ville à Hamilton est peut-être moins cher qu’à San Francisco, mais que les autres catégories de la liste le font rapidement grimper au sommet de la liste.

Avec surprise, le même type de logement à Genève coûterait environ la moitié de celui à San Francisco.

The Crazy Tourist a compilé les données de Numbeo.com sous forme de graphiques le 16 décembre 2016.

Tous les chiffres ci-haut ont été calculés sur la base d’une seule personne, vivant dans un appartement d’une chambre, près du centre-ville et qui utilise les transports en commun.

Elles ne font pas partie d’une étude scientifique, mais bien d’un sondage auprès du grand public pour donner une idée globale du coût de la vie de chaque endroit.

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que vous pourrez quand même vous payer une bière pour oublier le fait que votre loyer est exorbitant.