Les 7 meilleures déclarations du maire Tremblay en 2016

Jean Tremblay amorce la dernière étape de son règne à la mairie de Saguenay cette année et s’il y a une chose qu’il nous a rappelée à maintes reprises au cours des 20 dernières années, c’est qu’il n’a pas sa langue dans sa poche. Ses déclarations-chocs ont marqué l’actualité presque chaque année et 2016 ne fait pas exception. Le Journal a recensé les sept qui ont fait le plus de bruit l’année dernière.

«Oh! Je viens de prendre un Pika­chu! Ça va me prendre des pokéballs. Je vais me rendre ici, à Place du Citoyen ou à Rivière-aux-Sables. Des Pokémons à Saguenay, on en a partout.»

– 2 août

Le maire a publié une vidéo sur sa page Facebook dans laquelle il fait mine de jouer au Poké­mon GO, jeu qui a connu un succès fulgurant pendant l’été 2016. La vidéo du maire a elle aussi connu un succès retentissant puisqu’elle a été vue à plus de 269 000 reprises.

«C’est inacceptable et on a tous peur. On a tous peur! [...] Ils placent des bombes partout! Ils ne jouent pas, eux autres! Ce sont de vraies bombes!»

– 15 novembre

Le maire a fait cette déclaration – et plusieurs autres – à propos des musulmans dans le cadre de sa chronique hebdomadaire à l’antenne de la radio du 93,3 FM, à Québec. Jean Tremblay avait dit être «tanné» des musulmans au moment où un promoteur avait soulevé l’idée de construire un quartier destiné à la communauté musulmane sur la Rive-Sud.

«C’est vrai qu’un maître qui s’achète un pitbull, il a un problème aussi, parce que ce n’est pas un chien normal. C’est comme quelqu’un qui trouverait plaisir à vivre avec un tigre. Un pitbull, ça devient agressif tout seul, peu importe le maître.»

– 9 juin

Même s’ils sont déjà interdits sur le territoire de sa ville, le maire Jean Tremblay a donné son opinion à propos de la réglementation entourant les pitbulls après qu’une femme de Montréal eut été tuée par un chien de cette race l’été dernier.

«Quand on voit un homme de 50 ans qui a besoin de baisser ses culottes... Il a un problème dans sa tête. Ces gens-là, ce sont des gens potentiellement dangereux. Ce sont des dérangés. Ce n’est pas normal de faire ça.»

– 21 septembre

Après que le conseiller Marc Pettersen eut dénoncé la présence d’hommes qui s’adonnent à des activités sexuelles en plein jour au parc de la Colline de Chicoutimi-Nord, le maire a fait une autre sortie publique en promettant de mettre un terme à cette problématique qui se déroulerait dans plusieurs espaces de plein air à Saguenay.

«J’ai pas passé une belle journée. L’UPAC, c’est pas de la belle visite. Quand l’UPAC se présente, c’est pas plaisant. Et tu sais que ça va faire le tour du Québec. (...) Honnêtement, je ne me suis pas inquiété d’une façon démesurée parce que je le sais qu’il n’y a rien.»

– 14 septembre

Ce matin-là, l’Unité permanente anticorruption (UPAC) a effectué une descente surprise à l’hôtel de ville et dans les bureaux de Promotion Saguenay en lien avec les voyages effectués à Nice par le conseiller Bernard Noël et l’ex-conseiller Fabien Hoving­ton. Le maire Jean Tremblay n’était aucunement visé par ces perquisitions.

«L’idéal, ce serait qu’il n’y en ait pas du tout et que les citoyens respectent les règles. [...] On ne dit pas [aux policiers] “je veux avoir plus d’argent”. Ça, on n’a jamais dit ça. Par contre, on dit “voici le nombre de plaintes qu’on a et il faudrait que ça diminue”.»

– 27 octobre

Le maire a expliqué son point de vue après qu’on eut appris que les policiers de Saguenay ont donné un nombre record de contraventions en 2015, ce qui a permis à la Ville d’engranger 700 000 $ de plus dans ses coffres en 2016.

«Si elle n’est pas capable de vivre la pression politique... C’est comme ça la politique. Il ne faut pas s’imaginer que c’est toujours à l’eau de rose. [...] Elle veut jouer la victime et dire que tout le monde lui en veut et qu’on est tous misogynes, mais il n’y a rien qui se passe dans leurs quartiers... Ces gens-là ne font rien de positif.»

– 13 novembre