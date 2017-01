Les dangers de la technologie

Peu avant les vacances de Noël, on a diagnostiqué chez mon fils une dépendance marquée à la technologie. Alors que ses notes dégringolaient à l’école, je ne me rendais pas compte à quel point il perdait son temps, accroché à son ordinateur, pendant que je pensais qu’il étudiait. Il a fallu qu’il vive un gros échec scolaire pour que je m’ouvre les yeux sur les dangers d’avoir mis l’ordinateur familial dans sa chambre. Lui qui était le crack de la famille pour aider tout le monde à naviguer sur le net était happé de l’intérieur par cette machine infernale. Sur les conseils de l’école nous avons consulté avec lui et il est sur le point d’entrer en cure de désintoxication. Nous croisons nos doigts pour qu’il s’en sorte. Avis aux autres parents!

Une maman qui vient de se réveiller

Pour ceux et celles que ça intéresse, Le Centre Dollard-Cormier (Centre de réadaptation en dépendance) offre ce genre de cure avec un taux de réussite important. Pour les joindre : (514) 385-1232