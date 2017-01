Les hauts et les bas du 31 décembre

Notre soirée télé du 31 décembre a comporté plusieurs moments forts... mais également quelques faibles. En voici 10 qui résument bien notre veillée.

Laurence Jalbert et Kim Richardson chantent Hallelujah de Cohen

Photo courtoisie

La spéciale de 90 minutes du jour de l’An d’En direct de l’univers nous a donné plusieurs bons moments. Parmi eux, citons le medley d’ouverture bourré de clins d’œil aux sujets chauds de 2016 (Itsi bitsi petit burkini, Who Let The Dogs Out, Salut les amoureux), la touchante Keep Breathing chantée par Charlotte Cardin et Matt Holubowski, et, surtout, Hallelujah, revisitée par Laurence Jalbert, Kim Richardson, France Castel, Marie-Denise Pelletier, Terez Montclam et Lyne Fortin. Un superbe moment qui servait aussi d’hommage posthume à Leonard Cohen.

Serge Denoncourt n’aime pas Noël

Photo courtoisie

Serge Denoncourt qui n’aime rien... Ce gag récurrent de 2015-2016 a officiellement dépassé sa date de péremption. Invité chez France Beaudoin avec Julie Perreault, Jean-Michel Anctil et Ricardo Larrivée, le metteur en scène a cultivé sa réputation de grincheux durant une bonne partie de l’émission, la plupart du temps pour répondre aux attentes des autres. C’était drôle au début, mais aujour­d’hui, c’est lassant. Peut-on passer à autre chose, svp? Car à force de toujours jouer les «chialeux de service», Denoncourt risque de devenir une caricature de lui-même.

La chanson des Deuxluxes Photo courtoisie

Comme celles des éditions précédentes, la chanson-thème d’Infoman 2016 a atteint sa cible. Fruit du travail du duo anglo-montréalais Les Deuxluxes (musique) et Daniel Beaumont (paroles), La peur est dans touttte a dû réveiller les téléspectateurs qui songeaient à aller se coucher après le Téléjournal. Livrée avec panache par Anna Frances Meyer et Étienne Barry, la pièce de rock garage tourne en boucle dans notre tête depuis le week-end. «On a peur de touttte en 2016 / Deux zéro un six / Man, est-ce que tu m’niaises?»

Les toilettes trans

Moins percutante et surprenante que d’habitude, la revue humoristique de 2016 d’Infoman a déçu. Hormis une ouverture sans saveur et remplie de malaises avec Gaétan Barrette, le moment le plus gênant du rendez-vous télévisuel est survenu durant «Les toilettes trans», une parodie grossière montrant Jean-René Dufort, Chantal Lamarre et MC Gilles, coiffés d’affreuses perruques, caricaturer des personnes transgenres aux toilettes publiques. D’un goût douteux, le segment semblait tout droit sorti d’une émission d’humour de bas étage des années 1980. Quant aux paroles trafiquées du vieux hit des B.B. Donne-moi ma chance, elles ressemblaient à «Astheure j’m’appelle Daphnée / Moi aussi j’ai l’droit d’chier.» Édifiant.

Marc Labrèche et Anne Dorval en Donald et Melania Trump Photo courtoisie Marc Labrèche et Anne Dorval en Donald et Melania Trump pour ouvrir le Bye Bye 2016, c’était franchement réussi. Derrière la moue orange du président élu des États-Unis, le comédien est parvenu à éclipser les nombreuses imitations du milliardaire, incluant celle d’Alec Baldwin à Saturday Night Live. Quant à Anne Dorval (qui a élevé chacun des sketches dans lesquels elle apparaissait), elle était délicieuse en première dame, nous rappelant les belles années du Cœur a ses raisons chaque fois qu’elle susurrait les mots «minou» et «pussy». Le trône du PQ Photo courtoisie Visuellement fort réussie, la parodie du Trône de fer (Game of Thrones) du Bye Bye 2016 était aussi cinglante que drôle. Dépeignant la récente course au leadership du Parti québécois (Jean-François Lisée qui poignarde Alexandre Cloutier dans le dos après avoir détourné l’attention de tout le monde en parlant d’immigrants), le sketch le plus ambitieux du Bye Bye 2016 a aussi permis à Véronique Claveau (touchante en Hillary Clinton) de briller en reproduisant le célèbre rire de Julie Snyder. Patrice L’Ecuyer en Mike Ward Photo courtoisie Poussant l’absurde à l’extrême en imaginant Amnistie internationale organisant une campagne de financement pour aider Mike Ward à défendre son droit de parole, ce faux message publicitaire du Bye Bye frappait fort en montrant des Syriens implorer le public à «donner généreusement» pour permettre au stand-up comique de dire qu’un «enfant handicapé est laid» en toute liberté. La flèche envoyée à Guillaume Wagner en clôture était également bien sentie. Comme dans ses publicités de Maxi, Martin Matte n’a sans doute pas réussi à s’empêcher de sourire en entendant la blague. La Génération Y et La Voix Junior Photo courtoisie

Légèrement plus faible, la seconde partie du Bye Bye 2016 a raté la cible à quelques occa­sions, notamment avec La Génération Y. Truffé de clichés à propos des milléniaux, ce sketch aux allures de bande-annonce de film de superhéros tombera vite dans l’oubli, tout comme celui sur La Voix Junior, qui donnait l’impression d’avoir été écrit à vitesse grand V entre deux meetings de production. Sans grande originalité (un enfant qui chante mal laisse les coachs perplexes), le segment laissait aussi à désirer côté maquillage et perruque. Marc Dupré et Alex Nevsky méritaient mieux.5244638

