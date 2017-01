Les honneurs de fin de saison

Les séries de la NFL sont à nos portes, après une autre saison rocambolesque où plusieurs joueurs mériteraient de succéder à Cam Newton sur le trône du joueur le plus utile. Par les années passées, la course vers le plus important honneur individuel semblait souvent réglée des semaines à l’avance, ce qui n’est pas le cas actuellement. L’intrigue est à son comble, tout comme pour plusieurs autres honneurs. Notre chronique NFL vous propose donc ses choix personnels, avant que les véritables lauréats soient dévoilés à quelques heures du Super Bowl.

JOUEUR LE PLUS UTILE

Aaron Rodgers - Quart-arrière

Cette nomination, si elle survient, suscitera un vif débat. Rodgers n’était pas lui-même en première moitié de saison, mais s’est révélé phénoménal par la suite. Il termine avec 40 passes de touché contre seulement sept interceptions, un ratio démentiel! Au-delà des chiffres, il a dû composer avec un jeu au sol tout simplement improvisé sur le tas, contrairement à ses excellents pairs Matt Ryan et Tom Brady. La défensive des Packers ne peut non plus tenir le fort comme celle des Patriots, ce qui ajoute à l’importance de Rodgers chez les Packers. Sans lui, l’équipe est éliminée depuis octobre!

Mentions honorables:

Tom Brady (quart-arrière, Patriots): Son ratio de 28 passes de touchés contre deux interceptions est le meilleur de l’histoire. Il a toutefois raté quatre matchs, lors desquels les Patriots ont été 3-1. Brady, Rodgers et Ryan sont tous d’excellents choix.

Matt Ryan (quart-arrière, Falcons): Plusieurs ont la fâcheuse tendance à lever le nez sur lui, mais il dirige l’attaque la plus productive du circuit et il termine deuxième pour les verges (4944) et deuxième pour les passes de touchés (38)

Ezekiel Elliott (porteur, Cowboys): Le vrai candidat serait la dominante ligne offensive des Cowboys, mais ce scénario ne se produira pas. Elliott a excellé et est l’unique joueur qui a porté le ballon plus de 300 fois. Son importance est capitale.

JOUEUR OFFENSIF

David Johnson - Porteur

Au sein d’une attaque qui a perdu des plumes, Johnson a été sublime avec 15 matchs lors desquels il a amassé au moins 100 verges de la ligne de mêlée. Il est devenu le premier à amasser au moins 2000 verges de la ligne de mêlée et 20 touchés depuis l’illustre LaDainian Tomlinson, en 2006. Avant la fin de sa carrière, il rejoindra Roger Craig et Marshall Faulk comme seuls porteurs de l’histoire à connaître des saisons de plus de 1000 verges au sol et 1000 par la passe.

Mentions honorables:

Ezekiel Elliott (porteur, Cowboys): Il n’est pas coutume qu’un porteur devance ses pairs par plus de 300 verges au sol au classement final. Il a été un cheval pour l’attaque des Cowboys.

Le’Veon Bell (porteur, Steelers): Même s’il a raté trois matchs (suspension) et qu’il n’a pas joué lors du dernier, il a amassé près de 30 % des gains offensifs des Steelers.

Drew Brees (quart-arrière, Saints): Le vétéran domine les quarts-arrière au chapitre des verges (5208) et est troisième pour les passes de touchés (37). L’attaque des Saints demeure redoutable.

JOUEUR DÉFENSIF

Landon Collins - Maraudeur

La défensive des Giants a connu une spectaculaire résurrection cette saison et Collins en est l’un des catalyseurs. En plus de ses cinq interceptions et quatre sacs du quart, il a largement dominé à sa position avec 125 plaqués, se révélant comme une force contre le jeu au sol. Il compte aussi 18 passes déviées, ce qui fait de lui un joueur instinctif et complet. Le coordonnateur défensif Steve Spagnuolo l’a rapproché de la ligne de mêlée, ce qui correspond davantage à ses habiletés naturelles.

Mentions honorables:

Khalil Mack (ailier défensif, Raiders): Certains diront que Mack ne compte que 11 sacs, mais ceux-ci ne disent pas tout. Il applique constamment la pression sur le quart-arrière adverse, même quand il ne le couche pas au sol.

Von Miller (secondeur, Broncos): La terreur des Broncos termine deuxième avec 13,5 sacs, mais il a fait beaucoup plus, avec 78 plaqués. La défensive des Broncos n’a pas à rougir.

Aaron Donald (plaqueur, Rams): Typiquement, les plaqueurs ne sont jamais les rois des statistiques, mais aucun n’excelle comme Donald pour pourchasser les quarts-arrière.

RETOUR DE L’ANNÉE

Jordy Nelson - Receveur

Nelson a raté toute la saison 2015 avec une blessure au genou et s’il a mis un peu de temps à se mettre réellement en marche cette année, il a explosé au fil de la campagne. Il a frôlé la barre des 100 réceptions et ses 14 touchés sont un sommet chez les receveurs. Sa moyenne de verges par réception n’est peut-être pas aussi élevée que par le passé, mais Nelson a été utilisé à toutes les sauces par Aaron Rodgers et quand ce dernier a besoin d’un long jeu, c’est encore vers lui qu’il se tourne. Ses mains sont toujours aussi fiables.

Mentions honorables:

DeMarco Murray (porteur, Titans): Quelle acquisition à faible risque pour les Titans! Murray a rebondi après une saison à Philadelphie où il ne cadrait pas dans le système.

Andrew Luck (quart-arrière, Colts): Après une saison 2015 sabotée par les blessures, Luck a raté dans sa mission de ramener les Colts en séries, mais a lancé 31 passes de touché et accumulé 4240 verges.

Terrell Suggs (secondeur, Ravens): Plusieurs se demandaient comment le vétéran de 34 ans se remettrait d’une déchirure du tendon d’Achille qui lui a fait rater 15 matchs en 2015. Il a répondu avec huit sacs et trois échappées forcées.

RECRUE OFFENSIVE

Ezekiel Elliott - Porteur

Elliott a complètement éclipsé la compétition au sol avec une récolte de 1631 verges. Il a porté le ballon en moyenne 21,5 fois par match, un sommet dans le circuit, tout en maintenant une excellente moyenne de 5,1 verges par portée. Évidemment, il bénéficie d’une ligne offensive extraordinaire, ce qui lui facilite la vie et ce qui fait que, par conséquent, plusieurs pourraient lui refuser le titre de recrue de l’année. Les Cowboys sont quand même passés du neuvième au deuxième rang au sol avec Elliott à bord.

Mentions honorables:

Dak Prescott (quart-arrière, Cowboys): Prescott a terminé la saison avec le meilleur pourcentage de passes complétées (67,7 %) de l’histoire pour une recrue. Il a été solide par la passe et a ajouté cinq touchés au sol.

Tyreek Hill (receveur, Chiefs): Quelle arme de destruction massive! Il excelle dans l’art du long jeu, avec huit touchés de 25 verges ou plus sur des retours de bottés, réceptions et courses.

Michael Thomas (receveur, Saints): Thomas est le nouveau joujou par excellence de Drew Brees. Il a vite gagné sa confiance avec 92 réceptions et a franchi la barre des 1000 verges, avec neuf touchés.

RECRUE DÉFENSIVE

Joey Bosa - Ailier défensif

Il s’est longuement laissé désirer au camp d’entraînement en s’improvisant gréviste pour des clauses dans son contrat, ce qu’on ne voit pratiquement plus chez les recrues de nos jours. Il a ensuite raté cinq matchs, mais quelle entrée en matière par la suite! Bosa a été l’un des rares éléments positifs à San Diego avec 10,5 sacs. Il est une constante menace et les lignes offensives le craignent déjà. S’il avait disputé toute la saison, ses chiffres seraient monstrueux et il n’y aurait aucun débat pour le titre de recrue défensive de l’année.

Mentions honorables:

Jalen Ramsey (demi de coin, Jaguars): Ramsey a fait honneur à sa réputation en muselant la plupart des receveurs qu’il a affrontés, réussissant deux interceptions. Les Jags sont passés du 29e au quatrième rang contre la passe.

Deion Jones (secondeur, Falcons): Au milieu du terrain, Jones a exercé un impact certain avec 108 plaqués (un sommet chez les recrues) et trois interceptions.

DeForest Buckner (ailier défensif, 49ers): Même au sein d’une défensive colossalement mauvaise, Buckner a brillé avec six sacs et 108 plaqués.

ENTRAÎNEUR-CHEF DE L’ANNÉE

Bill Belichick

Pourquoi cette fois plus qu’une autre? Parce que Belichick a préparé ses hommes de main de maître dans tout le mélodrame Tom Brady et les ballons dégonflés. Les siens ont maintenu un dossier de 3-1 en l’absence de Brady et plus que jamais, Belichick n’a pas craint de poser des gestes que plusieurs ont remis en doute, comme lorsqu’il a échangé le secondeur Jamie Collins en cours de saison. Jusqu’ici, la défensive ne s’en est pas tellement ressentie.

Mentions honorables:

Jack Del Rio (Raiders): Il ramène les Raiders en séries après une interminable disette de 13 ans, mais on lui reprochera d’avoir laissé Derek Carr dans une fin de match sans enjeu, lui qui s’est blessé.

Adam Gase (Dolphins): Difficile de demander mieux comme première saison à la barre d’une équipe qui faisait du sur place. Gase a installé ses lois et l’attaque a pris du pic sous sa férule.

Jason Garrett (Cowboys): Garrett a le mérite d’avoir maintenu la concentration de son équipe au niveau maximal après la perte de Tony Romo, qui s’annonçait catastrophique.

5 SURPRISES CETTE SAISON

1. Les Cowboys

La blessure de Tony Romo s’annonçait comme une perte colossale. En temps normal, un quart-arrière recrue comme Dak Prescott apprend à la dure, sur le tas. La courbe d’apprentissage a été accélérée et sans heurt.

2. Les Titans

Qui s’attendait à ce que les Titans cognent tout de suite à la porte des séries? La progression de l’équipe est remarquable, surtout sur la ligne offensive. Le quart-arrière Marcus Mariota, ce n’est pas de la frime.

3. Les Dolphins

Depuis 2009, les Dolphins vivotaient, pataugeant toujours dans les environs de ,500. Reste à voir si la culture a été transformée pour de bon, mais on semble avoir franchi un pas de géant en ce sens.

4. Les Buccaneers

Les jeunes Bucs seront à surveiller dans la division Sud, qui n’a rien d’une puissance. La défensive a vraiment pris son envol et l’attaque peut encore clairement progresser.

5.Les Raiders

On s’attendait à une nette amélioration chez les Raiders, mais peut-être pas à une aussi spectaculaire renaissance. Après toutes ces années de promesses d’un avenir meilleur non tenues, les doutes persistaient.

5 DÉCEPTIONS CETTE SAISON

1. Les Panthers

Il faut croire que c’est la fameuse guigne du perdant du Super Bowl! Les Panthers sont devenus les 10es lors des 26 dernières années à perdre le grand match pour ensuite rater les séries la saison suivante.

2. Les Broncos

Pour avoir une chance de répéter leurs exploits, les Broncos auraient dû miser sur une défensive aussi parfaite que l’an passé, ce qui était pratiquement impensable. La chute est brutale.

3. Les Cardinals

Plusieurs les voyaient au Super Bowl. Le vieillissement à plusieurs positions clés guettait toutefois les Cardinals. Sans être exécrable, Carson Palmer n’a toutefois pas approché son niveau de jeu élevé de 2015.

4. Les Rams

On ne voyait pas forcément les Rams se faufiler en séries dans une conférence relevée, mais on ne les imaginait pas régresser à ce point non plus. C’est l’arrivée à Los Angeles la plus ratée qui soit!

5. Les Jaguars

Ils représentaient le choix «surprise» de plusieurs observateurs pour se frayer un chemin en séries, avec une attaque qui semblait en pleine ascension. Mais non, les Jaguars sont restés les Jaguars.