Les Remparts terminent leur ménage interne

L’autocar des Remparts sera un peu plus léger lorsqu’il prendra la route vers l’Abitibi pour la première et seule fois de la saison, mardi matin.

L’entraîneur-chef et directeur général Philippe Boucher a réglé une partie de son problème de surplus d’effectifs, lundi, en invitant les attaquants Jonathan Bourcier et Ethan Crossman à quitter l’équipe. Laissé de côté plus souvent qu’à son tour à son arrivée à Québec, le défenseur ontarien Bryce O’Brien a pour sa part décidé de rentrer chez lui.

Crossman, 17 ans, avait dû plier bagage à la veille des séries l’an passé puisque Boucher jugeait son attitude négative pour le reste du vestiaire. Cette fois, c’est pour qu’il retrouve ses repères, possiblement dans le junior A, qu’il est rétrogradé. Il n’a amassé que deux points en 22 matchs cette saison.

Dans le cas de Bourcier, 20 ans, ses jours étaient comptés depuis l’acquisition de Mathieu Ayotte, la semaine dernière, qui portait à quatre le nombre de joueurs de cet âge dans le vestiaire. Acquis du Titan d’Acadie-Bathurst en novembre, Bourcier n’a jamais vraiment été en mesure de se mettre en marche avec les Remparts, inscrivant neuf points en 17 matchs, incluant seulement deux buts.

«On s’attendait à un petit peu plus et je pense qu’il peut aider un club junior. On va voir si certains clubs se manifestent», a dit Boucher.

Cela signifie donc qu’Ayotte, Yanick Turcotte et le défenseur Raphaël Maheux seront les trois vétérans de 20 ans jusqu’à la conclusion de la campagne. À moins d’une transaction d’ici le 6 janvier, ce qui étonnerait le grand patron des Remparts.

Mathieu confirmé

Les Remparts ont également annoncé à l’attaquant de 16 ans, Olivier Mathieu, qu’il terminera la saison avec l’équipe, après un essai fructueux de trois matchs. Choix de 1re ronde des Sea Dogs au dernier repêchage, Mathieu s’est joint aux Diables rouges dans l’échange de Callum Booth.

«Si on avait repêché Mathieu en 1re ronde, on l’aurait gardé. On s’est basé là-dessus dans notre réflexion et on a aimé ce qu’on a vu. On pense qu’il a fait le tour du midget AAA. Puis, le futur passe par lui et nos autres jeunes», a souligné Boucher au sujet de celui qui a maintenu une moyenne de plus d’un point par match en une saison et demie avec les Cantonniers de Magog.

Les Remparts disputeront quatre matchs en cinq jours à Rouyn-Noranda et Val-d’Or à partir de mercredi.