Mariah Carey crie au sabotage

D’une durée de 6 minutes, sa prestation au New Year’s Rockin Eve du réseau ABC s’est transformée en cauchemar après quelques secondes quand des ennuis techniques ont empêché les paroles préenregistrées d’Emotions, un vieux succès du début des années 1990, d’être entendues. Prise au dépourvu, la chanteuse a tenté de pousser la note pour vrai, mais elle s’est vite ravisée, voyant qu’elle était incapable de trouver la bonne tonalité. Elle a gagné du temps en souhaitant la bonne année aux milliers de spectateurs présents à New York (sans compter les millions devant leur téléviseur), mais après une minute à errer sur scène entourée des danseurs qui semblaient aussi mal à l’aise qu’elle, la star a semblé jeter l’éponge en s’exclamant: «Il nous manque les voix, mais il faut faire avec...»

Les voix préenregistrées ont commencé à résonner lors du deuxième morceau du numéro, la ballade We Belong Together, mais après cette humiliation de quelques minutes qui a paru durer une éternité, plus personne n’y croyait. Visiblement contrariée, Mariah Carey a terminé sa prestation sans conviction.