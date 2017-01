Messmer tentera d’hypnotiser 1000 personnes au Centre Vidéotron

Comment Messmer pourra-t-il s’assurer d’avoir hypnotisé au moins 1000 personnes, mercredi, au Centre Vidéotron? Il y aura 25 hypnologues postés dans les différentes sections de l’amphithéâtre, capables de déceler les signes des gens sous hypnose, confie son producteur Éric Young.

En mars dernier, Messmer avait réussi à hypnotiser 548 personnes au Zénith de Strasbourg, en France. Avec un nouveau test de réceptivité qui, semble-t-il, offre une meilleure réponse, Messmer tentera, mercredi, d’hypnotiser près du double de personnes que lors de son record précédent.

Le numéro attendu aura lieu à la fin du spectacle. «Il prépare le public tout au long du spectacle, avec des phrases-clés, des choix de mots, pour les mettre dans un état d’esprit», explique Éric Young.

Puis, les 25 hypnologues feront leur travail. «Le décompte se fera avec une tablette électronique. L’hypnologue va regarder les différents signes, la façon dont la personne va bouger, son comportement, ses yeux également. Dans les rangées, ils vont être à même d’évaluer ceux qui sont en état d’hypnose», ajoute le producteur.

« Ne l’aidez pas »

Éric Young lance un message aux spectateurs qui seront présents. N’essayez pas de simuler l’hypnose pour aider Messmer à battre son record.

«On souhaite avoir le décompte le plus proche de la vérité possible, dit-il. Nos hypnologues sont capables de savoir qui est en état d’hypnose. De toute façon, on ne l’homologuera pas dans le livre des records Guinness. Parce que pour ce faire, il faudrait faire un encéphalogramme à tous les intervenants. Ce serait beaucoup trop long.»

Au moment de notre entretien avec le producteur, la semaine dernière, environ 4800 billets sur une possibilité de 5885 avaient été écoulés.

En Russie

Le spectacle de mercredi, au Centre Vidéotron, sera le dernier de la tournée Intemporel au Québec. Messmer ira par la suite explorer le marché russe pour la toute première fois, avec deux représentations à Moscou, en français. Il retourne à Paris le 11 janvier pour faire deux émissions de Stars sous hypnose, une des émissions les plus écoutées de TF1.

Dès son retour, Messmer planchera sur son prochain spectacle, qui s’intitulera Hypersensoriel. Ce nouveau spectacle, axé sur les cinq sens, sera présenté au Québec dès cet été et les billets devraient être mis en vente en avril.

Messmer a aussi à son programme pour 2017 le tournage de nouveaux épisodes de Messmer fascine les stars, diffusé à TVA.