Il n’y a jamais eu si peu de meurtres en un an à Montréal

Or, depuis qu’un seul service de police dessert l’île de Montréal, en 1972, le nombre d’homicides n’était descendu qu’à quatre reprises sous la barre des 30, d’après les données du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Par ailleurs, le nombre de tentatives de meurtre est aussi en baisse en 2016. En date du 21 décembre, on en comptait 76, contre 111 l’an dernier, d’après le SPVM.

«Il y a le côté répression qui fonctionne bien. Il y a des années où il y avait plus de meurtres sur la rue Saint-Laurent. Maintenant, on a une bonne présence policière [sur cette artère commerciale]», affirme Vincent Rozon, commandant des crimes majeurs du SPVM.

La politique de tolérance zéro en matière de violence conjugale aurait aussi contribué à réduire le nombre d’homicides. «Ces cas sont traités en priorité. On n’a pas de chiffres concrets, mais c’est certain qu’on a sauvé des vies», croit le commandant Rozon.

D’après lui, les avancées de la médecine expliquent aussi cette baisse. «Les gens qui se font poignarder ne décèdent plus tous», précise-t-il.

Ce n’est toutefois jamais une bonne idée d’utiliser un couteau pour se défendre, prévient le commandant du SPVM. «Quand une chicane se finit à coups de poing, tout le monde a mal à la tête le lendemain. Avec une arme blanche, ça peut avoir une conséquence fatale. On n’est pas dans un jeu vidéo», illustre-t-il.

Sur les 23 meurtres commis entre mars – il n’y en a eu aucun avant – et décembre, 15 ont déjà été élucidés. Cela confère au SPVM un taux de résolution de 65 %.

De plus, les limiers ont mis la main au collet de sept hommes, résolvant ainsi cinq homicides survenus en 2014 et 2015.

«Et on a bon espoir d’en résoudre d’autres en 2017», dit le commandant.

Les 2 et 3 octobre, le BEI a dû déployer ses effectifs à 2380 km de distance entre L’Île-Perrot, Rouyn-Noranda et Chisasibi, dans le Grand-Nord. Pour répondre à la demande, la police de Montréal a dû envoyer quatre enquêteurs en renfort.

«Avec ces nouvelles nominations, le BEI est plus que jamais capable de répondre, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, à sa mission qui s’étend sur l’ensemble du territoire québécois», annonçait alors la directrice Me Madeleine Giauque dans un communiqué.