Quelques bijoux de 2016

On se disait hier, vous et moi, qu’il y avait évidemment eu du bon en 2016. Notamment dans le divertissement. Je vous propose aujourd’hui quelques-uns des trucs qui m’ont beaucoup plu en 2016.

Depuis presque 10 ans, la qualité me semble plus constante à la télévision qu’au cinéma pour le contenu intelligent et adulte, malgré mon chialage sur la télé-réalité. Le nombre de grandes séries télé au cours de la dernière décennie se compte sur plus de doigts que le nombre de très grands films. Cette tendance ne s’est pas démarquée en 2016. Voici cependant les films que j’ai particulièrement appréciés l’an dernier. Les titres sont clicables vers la bande-annonce :

(Note: je n'ai pas encore vu La La Land, Birth of a Nation, Train to Busan, The Handmaiden ni Jackie, qui pourraient s'ajouter éventuellement à la liste).

The Invitation : un thriller sournois, qui impose son ambiance dès les premières secondes mais prend son temps avant de se dévoiler au complet.

Sing Street : Charmant petit film alors qu’un jeune décide de former un groupe de musique pour séduire une fille (y a-t-il D’AUTRE raison pour former un band?). Les jeunes sont très bons, la musique originale excellente tout en recréant le new wave des années 80 plus la musique d'artistes très populaires de cette période.

The Witch : Subtil, lent, dérangeant plus qu’apeurant et reste avec vous pendant un bon bout. Un film sorti d’une autre époque.

Gleason : Steve Gleason est un ex joueur des Saints de la Nouvelle-Orléans. En 2010, il apprend qu’il est atteint de la maladie de Lou Gherig, la sclérose latérale amyotrophique ou ALS, la maladie du Ice Bucket Challenge. Six semaines plus tard, il apprend que sa femme est enceinte. Ce documentaire les suit à partir de ces deux annonces. Gleason est un documentaire déchirant, bouleversant, difficile à regarder par moments mais aussi étonnamment inspirant et positif.

The Lobster : Connaissez-vous le cinéma de Charlie Kaufman? Il a écrit Being John Malkovich, Adaptation, Eternal Sunshine of the Spotless Mind et plus. C’est un de mes scénaristes favoris. The Lobster n’est pas de lui mais dans le même esprit. Il s’agit d’un film dans lequel les célibataires vont dans un hôtel où ils ont 30 jours pour rencontrer l’âme soeur sinon on les transforme en animaux. C’est juste le point de départ ça... c’est une des façons les plus originales de mettre en image la pression qui s’exerce sur les célibataires, les façons ridicules et moins ridicules de se trouver des ancrages de point commun pour espérer créer un lien, les avantages et désavantages des deux modes de vie (en couple ou célibataire) et beaucoup, beaucoup plus. C’est un film profond, déstabilisant (il y a une ou deux scènes de violence dérangeantes), hilarant par moment, inquiétant ensuite, touchant la minute d’après. Un film vraiment unique.

Deadpool : Le succès semi-surprise de 2016. Une déconstruction du film de superhéros qui en respecte en même temps les règles. Un rôle qui sied à merveille à la personnalité de l’acteur Canadien Ryan Reynolds, qui chérit ce projet depuis 10 ans. Absolument pas pour les enfants et c’est parfait ainsi. Mention spéciale à Captain America : Civil War, le meilleur film produit par le studio Marvel.

The Nice Guys: Un retour fort réussi aux comédies d'action des années 80 mais pas ringuard, plutôt inspiré et amusant. Belle chimie de Gosling et Crowe. Écrit par Shane Black, scénariste de Lethal Weapon et Predator.

Une parenthèse sur le confit de canard. Oui, oui, le confit de canard. Surtout effiloché. Ça s’utilise partout! Omelettes, bénédictine, salade... et pour faire une fabuleuse sauce tomate style ragù italien instantanée! Définitivement un de mes trucs favoris de 2016!

Alors, si elle est si bonne cette télé, parlons-en un peu. Voici mes séries favorites de l’année :

Game of Thrones. 2016 est l’année où Game of Thrones a complètement surpassé, probablement définitivement, The Walking Dead pour moi en émotion, en suspense et en qualité constante. Le dimanche soir, ce ne sont plus les zombies de TWD que j’attends le plus mais bien les aventures à Westeros. La sixième saison est simplement sublime. Si vous n’avez pas encore goûté à ce plaisir, soyez patients avec les saison 1 et 2. Vous serez totalement accros à la 3e. Mêle intrigues politiques, guerre, fantastique, médiéval, violence et un peu de sexe. La 7e saison débutera à l’été 2017.

Stranger Things. Le phénomène Netflix de l’année. Hommage au fantastique des années 80, de E.T. à Alien en passant par The Thing et Goonies, Stranger Things nous ramène Winona Ryder et impose David Harbour une fois pour toute. On aura une 2e saison en 2017 et pour vos amis qui n’ont pas Netflix, il y aura peut-être (pas confirmé) une sortie sur disque. Sinon payez-leur un mois de Netflix et ils auront le temps de la regarder!

Westworld. On a tenté de mousser cette série de HBO en la présentant comme le nouveau Game of Thrones. La comparaison est fausse et malheureuse. Mais cette série de Jonathan Nolan (frère de Christopher) est une des plus intrigantes de l’année. Prenant comme point de départ le roman de Michael Crichton qui imagine un parc d’attraction peuplé de robots là pour assouvir toutes nos envies, Westworld explore la nature humaine et ce qu’elle a de plus laid et beau à la fois. Excellents acteurs, excellents effets... une 2e saison est en préparation.

Si vous jouez un peu aux jeux vidéo, je n’ai pas besoin de vous parler des grosses sorties de l’année. Je vous parlerai du jeu qui m’a le plus marqué depuis 2-3 ans. Jeu paru en 2016. Il ne vous coûtera que 20$ (sur Xbox One ou PS4). Il s’intitule Inside. Jeu produit indépendamment. Si vous aimez le sinistre, la simplicité et l’intelligence, vous devez l’essayer. Aucun dialogue, très peu d’instruction et une histoire totalement tordue qui mêle science-fiction à la Robert Heinlein et horreur à la Cronenberg, avec une touche de délire asiatique. Inoubliable.

