Un joueur modèle

Lorsque Jacques Martin est arrivé en poste avec les Sénateurs d’Ottawa en janvier 1996, l’équipe n’avait remporté que 8 de ses 44 premiers matchs. À l’époque, les deux joueurs vedettes étaient Alexeï Yashin et Alexandre Daigle et personne ne connaissait vraiment Daniel Alfredsson, alors un obscur choix de sixième ronde en 1994. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, le premier chandail à être retiré par les Sénateurs est le numéro 11 du joueur suédois.

Alfredsson a non seulement marqué l’histoire de la franchise, il a en outre permis à cette équipe de devenir crédible. Une crédibilité qui devenait nécessaire pour la survie de l’équipe à Ottawa.

Aussi incroyable que cela puisse ­paraître, Daniel Alfredsson a été le 133e joueur repêché en juin 1994 et c’est lui qui a été le plus productif de son groupe avec 1157 points en 1246 matchs.

Il a été élu la meilleure recrue de la LNH à sa première saison alors qu’il avait vu trois entraîneurs défiler devant lui, soit Rick Bowness, Dave ­Allison et finalement Jacques Martin. C’est justement ce dernier qui avait réussi à remettre l’équipe sur les rails, mais rapidement, l’entraîneur-chef des Sénateurs avait compris qu’il avait un joueur spécial sous la main.

«Lorsque je suis arrivé à Ottawa, je connaissais plus Alexandre Daigle et Alexeï Yashin parce que je les avais vus jouer, m’a mentionné Martin lors d’une entrevue au cours du week-end. Daniel était un inconnu, mais il s’est vite démarqué.

«J’ai vu son talent rapidement et il était en haut de l’échelle. Je voyais que son niveau de compétition était très élevé et qu’il jouait de la bonne façon, soit avec intensité en zones offensive et défensive. C’est aussi une excellente personne et ça, c’était ­fondamental.»

Leader

Ce qui a marqué Martin, c’est de voir comment Alfredsson est devenu un meneur au sein de son équipe. Il l’a vu grandir comme athlète, mais aussi comme homme.

«À ma troisième année, on avait tenu une partie du camp d’entraînement à Banff et les joueurs avaient passé six heures en salle de classe afin de déterminer quelle allait être l’identité du groupe. Daniel avait trouvé le slogan Pay the price (payer le prix) et c’est vraiment à ce moment que j’ai réalisé qu’il était dans une ­autre classe. C’était son initiative et nous avions tous été impressionnés.»

Ce leader, Jacques Martin l’a vu grandir et connaître beaucoup de ­succès lors des matchs importants.

«Daniel voulait gagner et élevait son jeu lorsqu’on affrontait des équipes comme Toronto. Aujourd’hui, c’est un plaisir de voir son chandail retiré et qu’il soit reconnu. C’est le joueur qui a marqué le plus la franchise des Sénateurs et pas seulement sur la glace, mais aussi à l’extérieur. C’était un mentor exceptionnel et ce l’est encore aujourd’hui.»

Temple de la renommée

Daniel Alfredsson sera admissible cette année pour être élu au Temple de la renommée du hockey et il n’y a aucun doute qu’il ne devra pas attendre trop longtemps avant d’obtenir cet honneur ultime. Son plus grand regret aura été de ne pas remporter la coupe Stanley, mais il a quand même gagné l’or aux Jeux olympiques de Turin en 2006.

Il a eu un impact incroyable sur l’histoire des Sénateurs d’Ottawa et a été dominant tout au long de sa carrière. Bref, Daniel Alfredsson est un ambassadeur remarquable pour la LNH, le hockey suédois et les ­Sénateurs. Difficile d’en demander plus pour un joueur repêché à 22 ans en sixième ronde.

PROBLÈME ÉVIDENT

Marc Bergevin a toujours indiqué qu’une organisation n’a jamais assez de défenseurs. Visiblement, il sera forcé de transiger parce qu’il y a un manque de profondeur à cette position. Zach Redmond n’a pas été en mesure de prendre le poste de Greg Pateryn, qui est vacant jusqu’en février, en raison d’une fracture à la cheville. Joel Hanley et Ryan Johnston ne sont pas prêts non plus et on verra si Brett Lernout aura la chance de se faire valoir pendant quelques matchs. Mais au-delà de tous les espoirs, le Canadien n’a pas le choix de s’améliorer à la ligne bleue parce que la compétition sera très forte d’ici la fin de la saison. Michel Therrien a été forcé de jouer à cinq défenseurs en troisième période samedi parce que les Penguins étaient trop forts pour Ryan Johnston.

LE PLAFOND COMPLIQUE LA TÂCHE

Une situation qui complique la tâche de Marc Bergevin est évidemment la gestion du plafond salarial, qui s’est compliquée avec les nombreux blessés. David Desharnais a été placé sur la liste des blessés à long terme afin de donner plus de latitude à l’équipe, mais la situation est très loin d’être idéale. Cela explique pourquoi il n’y a que deux joueurs d’extra présentement alors que Marc Bergevin doit éviter de dépenser trop d’argent afin d’éviter d’avoir les mains liées s’il tente de transiger avec une autre formation. Le directeur général du Canadien tente de trouver une solution pour améliorer son équipe le plus rapidement possible, mais il devra être très créatif.

MONTRÉAL SERA DE LA FÊTE

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a confirmé que trois matchs en plein air devraient être disputés la saison prochaine et Montréal devrait faire partie des plans de la ligue. Ce match devrait être disputé à la fin de novembre pour souligner la naissance de la ligue le 25 novembre 1917. C’est la LNH elle-même qui organise les matchs à l’extérieur (elle versera au Canadien le montant que l’équipe empoche normalement le soir d’un match à domicile) et le stade ­Perceval-Molson est l’endroit où la rencontre devrait être disputée.