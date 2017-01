SIMÉON, Raymond



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 28 décembre 2016, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Raymond Siméon, époux de madame Pierrette Giroux, fils de feu madame Annette Perron et de feu monsieur Joseph Adélard Siméon. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h30 à 14 h.La mise en niche des cendres se fera suite à la liturgie de la Parole. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pierrette, ses deux filles Bianca et Séléna (Vincent Fournier); ses petits-enfants : Sedrik, Dereck et Chloé; sa sœur Fernande ainsi que plusieurs autres parents et amis (es). Un merci particulier au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi qu'au Dr Leblanc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec) : tél. : 418 525-4385 site web : www.fondationduchudequebec.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.