JULIEN, Yvonne Gendreau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 décembre 2016, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Yvonne Gendreau, épouse de feu monsieur Jean-Yves Julien, fille de feu monsieur Adjutor Gendreau et de feu madame Eva Goulet. Elle demeurait à Lévis, secteur Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses filles : Céline (Guy St-Arnault) et Guylaine (Sylvain Mathieu). De ses nombreux frères et soeurs demeure madame Thérèse (feu Rolland Marcoux); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Julien : Thérèse (feu Aimé Bérubé), Roger (Mary Fox), Béatrice (feu André Julien), Ghislaine (feu Viateur Julien), Hélène (feu Robert Bérubé) et Irène (Noël Bernier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Gendreau et Julien.La famille tient à remercier le personnel de l'unité coronarienne et toute l'équipe du 700 de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués.où la famille sera présente pour vous accueillir dès 10h.