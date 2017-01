GRAVEL, Charles-Eugène



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 décembre 2016, à l'âge de 85 ans 5 mois, est décédé monsieur Charles-Eugène Gravel, époux de dame Louise Bolduc. Né à Château-Richer, le 21 juillet 1931, il était le fils de feu dame Joséphine Marcotte et de feu monsieur Alfred Gravel. Monsieur demeurait à Québec, arr. Ste-Thérèse. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Louise, monsieur Gravel laisse dans le deuil son fils Eric; son frère Jospeh-Edouard (Rollande Giguère); ses belles-sœurs: Malvina Amos (feu François), Madeleine Robitaille (feu Jean-Robert); de la famille Bolduc: Yolande (André Langlais) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que le 13e étage pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de