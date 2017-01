5 émissions à surveiller cet hiver

La saison hivernale regorge de nouveautés alléchantes au petit écran. Voici cinq émissions à mettre à votre agenda pour 2017!

Deuxième chance

Cette série documentaire animée par Marina Orsini et Patrick Lagacé présente 20 histoires, toutes différentes, mais qui mettent chacune en scène des gens qui souhaitent retrouver une personne de leur passé. À travers des recherches aux quatre coins du monde, les protagonistes poursuivent des quêtes variées, comme un couple souhaitant remercier celui qui les a sauvés lors d’un tsunami, ou encore un ex-détenu qui veut s’excuser auprès d’un homme qu’il a kidnappé il y a 30 ans.

Photo Courtoisie

► Dès le 14 janvier, à Radio-Canada

Like-moi

La très populaire émission à sketches pilotée par Marc Brunet est de retour dès cet hiver à Télé-Québec! Entre parodies, publicités, conversations et entrées, les sept comédiens de Like-moi reviendront, tout comme nos personnages fétiches (allô Gaby Gravel)! À ne pas manquer.

Photo Courtoisie

► Dès le 9 janvier, à Télé-Québec

L’heure bleue

La toute nouvelle télésérie des prolifiques auteurs Anne Boyer et Michel d’Astous nous présente Céline Bonnier dans le rôle d’Anne-Sophie Moran, une femme d’affaires à succès. Son destin sera chamboulé après la mort de son fils de six ans, et la mère de famille décide de tout plaquer afin de se rencontrer et de se réinventer. Une série haute en émotions!

Photo Courtoisie

► Dès le 11 janvier, à TVA

Votre beau programme

La reine est de retour, et elle animera son propre plateau pour une émission hebdomadaire d’une heure cet hiver! Véronique Cloutier nous présentera une émission à sketchs humoristiques qui passera en revue les faits importants ayant marqué la semaine. Plusieurs personnalités seront de la partie afin d’assister l’animatrice dans ce qui promet d’être un rendez-vous immanquable!

Photo Courtoisie

► Dès le 11 janvier, à Radio-Canada

Lâcher prise

Connue pour ses dialogues mordants et fulgurants, l’auteure Isabelle Langlois est de retour avec Lâcher prise, une nouvelle série mettant en vedette Sophie Cadieux et Sylvie Léonard. Professionnelle hyperactive et sur-organisée, Valérie Danault voit sa vie s’écrouler en une journée remplie d’imprévus, qui la mène à un «pétage de coche» spectaculaire. Mise au repos forcé, Valérie devra faire un grand ménage dans sa vie.

Photo Courtoisie

► Dès le 9 janvier, à Radio-Canada