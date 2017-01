VEILLETTE, Raymond



À son domicile, le 29 décembre 2016, à l'âge de 95 ans et 9 mois, est décédé monsieur Raymond Veillette, époux en premières noces de feu madame Agathe Mottard et en secondes noces de madame Anita Blanchet, fils de feu monsieur Élisée Veillette et de feu madame Marie Veillette. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 9 h.et de là au crématorium. L'urne sera placée ultérieurement au columbarium Roger Benoit & Fils Ltée. Donnacona. Monsieur Veillette laisse dans le deuil son épouse Anita Blanchet. Il était le frère et le beau-frère de : feu Gilberte, feu Béatrice, feu Clément, feu Rodolphe, feu Daniel, feu Gisèle, feu Fernando, feu Léo-Paul; feu René Mottard (Fernande Fillion); Thérèse Blanchet (Hercule Roy), Gertrude (feu Jean-Guy Houle), Gilles (Edith Beaudet), Raymonde (Guy Desautels), Aline (Gilles Babin), Jacqueline (Armand Boucher). Il avait plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Monsieur Veillette était un vétéran de la guerre 1939-1945. Initié Chevalier de Colomb 3è degré en 1939 et 4è degré de l'Assemblée Mgr Bilodeau en 2007. Membre Chevalier de Colomb depuis 77 ans. Remerciement à tout le personnel des soins palliatifs du CLSC de Donnacona pour les bons soins prodigués à Raymond, ainsi qu'à Michel et Constance Dussault, André Plamondon pour leur support dans les moments difficiles. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. ou en ligne au www.fsssp.ca