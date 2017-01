LESAGE, Berthe



À Québec, au Domaine Saint-Dominique, le 20 décembre 2016, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Berthe Lesage, épouse de feu monsieur Marcel Roberge, professeur de l'Université Laval, et fille de feu monsieur Abel Lesage et de feu dame Émérilda Frenette. Berthe Lesage, M.A. (nursing) est née à Saint-Léonard de Portneuf. Diplômée de l'école des infirmières de l'Hôpital Saint-François D'Assise, elle y a travaillé et enseigné avant d'être responsable des soins infirmiers et directrice de l'École de l'Hôpital Sainte-Jeanne D'Arc de Montréal pendant douze ans. Après des études de maîtrise à l'Université Catholique de Washington, elle a organisé le programme des techniques infirmières au Cégep de Sainte-Foy, qu'elle a dirigé pendant huit ans. Elle a terminé sa carrière professionnelle auprès des malades de l'Hôpital Laval.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, les enfants et le petit-fils de son époux: Louis, Clément, Pierre et Vincent; ses soeurs, son frère et ses belles-soeurs: Cécile, Thérèse (feu Julien Vézina), Bernadette, Lucien (Claire Corriveau), Cécile Beaupré (feu Ernest), Marie Brunelle (feu Sam) et Jacqueline Roberge (feu Gilles Labrecque). L'ont précédée: Ernest, Sam, Émilien, Éva, Rita, Armand et Marie. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel du CHSLD Domaine St-Dominique pour les bons soins prodigués, ainsi qu'à Hélène Lapointe et Laurent Frigault pour la qualité de leur présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.