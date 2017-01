LACOMBE, Renald



À Hôpital Laval de Québec, le vendredi 23 décembre 2016, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Renald Lacombe, conjoint de feu Danielle Boulet. Il demeurait à Saint-Nicolas et autrefois à Beauceville. Monsieur Renald Lacombe sera exposé aule jeudi 5 janvier en après-midi de14h à 16h30 et en soirée de 19h à 22h ainsi que vendredi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Ultérieurement, les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il était le frère de Raymond (Lyne Fortin), Céline (Marc-André Bilodeau), Priscilla (feu Normand Bourque), Claude (Manon Fillion), feu Lise, feu Léonette, Gaétane (Mario Pelchat), Diane (Louis Fillion), Henriette, Mario (Maryline Fortin), Michel (Ewa Clowala) et Yvon (Josée Lacroix). Il était le beau-frère de feu Athanase (Huguette Lefebvre), Raynald (Claudette Paquet), Roselle (Lucien Roy), Bibiane (feu Jean-Paul Giroux), Henriette (Martin Poulin), Carmelle (René Giroux), Micheline, Solange (Jean-Louis Poulin), Reinette (Jean-Luc Giroux), Jean-Guy (Normande Poulin), Charline (Claude Cameron), feu Normande et Fleurelle (Robert Laflamme)Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec), G1V 0B8.