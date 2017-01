Accusées de sexisme, des épiceries baissent le prix des rasoirs féminins

Accusée de sexisme, la plus grande chaîne de supermarchés du Royaume-Uni, Tesco, a annoncé qu’elle allait réduire les prix de ses rasoirs pour femmes afin de les rendre égaux à ceux des mêmes produits vendus pour les hommes.

Tesco a indiqué qu’elle avait reçu des pressions de la part de la députée Paula Sherriff. Le géant de l’alimentation était montré du doigt, puisqu’il facturait deux fois plus cher les rasoirs roses à deux lames comparativement aux mêmes articles de couleur bleue. Les deux rasoirs étaient complètement identiques, à l’exception du prix et de la couleur. Tesco a défendu sa pratique en arguant qu’elle vendait beaucoup plus de rasoirs pour hommes, ce qui lui permettait de vendre ce produit à un prix beaucoup plus bas.

La chaîne, qui gère 3500 magasins à travers le Royaume-Uni, a fait parvenir une lettre à la députée Paula Sherriff en indiquant qu’elle avait révisé ses prix pour s’assurer que les femmes ne paient pas trop cher injustement.