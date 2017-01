TREMBLAY, Jocelyn



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 28 décembre 2016, à l'âge de 74 ans et 9 mois, nous a quittés M. Jocelyn Tremblay. Il était l'époux de dame Ursule Bissonnette et il demeurait à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis aujeudi de 14 h à 16 h et de 19 h à 22 h, vendredi jour des funérailles le funérarium ouvrira à compter de 9 heures. M. Tremblay laisse dans le deuil son épouse Mme Ursule Bissonnette; ses enfants : Éric (Bianca Tremblay), Sandra, Nathalie (Alain-Jacques Simard); ses petits-enfants : Josianne, David, Justin, Jacques-André, Ève-Marie, Anne-Julie, Pierre-Alexandre, Élie-Maude; son filleul et ses filleules; Bruno Ménard, Julie Tremblay et Caroline Lachance; ses frères et sœurs; Marguerite (Maurice Ménard), Léonie (Laurent Boivin), Léo (feu Patricia Boily), Hector (Ghislaine Dufour); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bissonnette : Normand(Louise Gaudreault), Benoît (Raymonde Fortin), Nicole (Denis Fillion), André (Jacynthe Duchesne), Diane (Pierre Labrecque), Sylvie (Claude Tremblay), Guylaine (Luc Trudel), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et de nombreux amis(es). Un merci spécial au Dr. Chantal Simard pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, pour les soins palliatif, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la