MORENCY, Jeannette Paquet



À la Résidence du Fargy, le 29 décembre 2016, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Jeannette Paquet, épouse en premières noces de feu monsieur Robert Morency, père de ses quinze enfants et en deuxièmes noces de feu monsieur Lucien Bouchard. Elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Rita Haineault), Micheline (Serge Pageau), Michel (Ginette Bérubé), Pierre (Diane Boucher), Ginette, Yolande (Jeannot Paquet), Thérèse (Rejean Labbé), Yvon (Chantal Poitras), Réal, Lucie (Jacques Gamache), Johanne (Roger Verreault), Lina (André Guimond), Daniel (Lyne Gingras) et Jocelyne (Daniel Emond) ; ses petits-enfants ; ses arrière-petits-enfants ; ses neuf arrière-arrière-petits-enfants ainsi que sa belle-sœur Pauline Morency (Mathieu Drolet). Elle est allée rejoindre sa fille Lise (feu Léopold Léger). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier la Résidence du Fargy pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, QC, G1S 3G3, tél : 418-527-4294.