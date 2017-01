Beckham sera honorée par la reine

La styliste Victoria ­Beckham va recevoir des mains de la reine ­Elizabeth II son insigne d'officier de l'Ordre de l'Empire britannique, ­rapporte le Daily Mail.

Cette distinction viendra récompenser l'engagement de la businesswoman dans l'humanitaire ainsi que son travail ­couronné de succès dans la mode.

En septembre 2014, ­Victoria Beckham a été nommée ambassadrice itinérante internationale de l'ONUSIDA. Elle œuvre depuis pour que plus ­aucun enfant ne naisse avec le VIH et que les ­enfants et les femmes touchés par la maladie puissent avoir accès aux traitements et aux soins.