Hillary et Bill Clinton assisteront à l’investiture de Donald Trump

On ignore toujours qui chantera lors de la cérémonie d'assermentation du président élu Donald Trump, mais on sait maintenant que le 42e président des États-Unis, Bill Clinton, et son épouse, Hillary, seront présents à l'événement qui se tiendra le 20 janvier prochain à Washington.

Des proches du couple ont en effet confirmé que l’ancienne rivale démocrate de M. Trump à l’élection présidentielle de novembre ainsi que son mari Bill, président démocrate de 1993 à 2001, assisteront à la cérémonie.

Au total, trois des quatre anciens présidents encore en vie seront au Capitole pour voir Donald Trump prêter serment: Jimmy Carter, Bill Clinton et George W. Bush.

M. Bush y sera en compagnie de son épouse, Laura. «Ils sont heureux de pouvoir être les témoins de la passation de pouvoir pacifique, une marque de fabrique de la démocratie américaine, et de l’investiture du président Trump et du vice-président (Mike) Pence», a indiqué dans un communiqué un porte-parole de George W. Bush, qui présida les États-Unis de 2001 à 2009.

En décembre, l’ancien président démocrate Jimmy Carter, âgé de 92 ans, avait été le premier à confirmer sa participation à la cérémonie.

Quant à George H.W. Bush, il ne pourra être présent en raison de sa santé qui ne le permet pas.