TRUDEL, Blandine Létourneau



A la Villa Manoir Montcalm, le 25 décembre 2016, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Blandine Létourneau, épouse de feu Maurice Trudel. Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Yves (Sonia Morin), Hélène (Ernest Kadja), ses petits-enfants Anne-Sophie, Samia, Jimmy, Dave et Nika, sa sœur Céline (Maristes), son frère Roch (Maristes), sa brue Jacqueline Harvey, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le jour même à l'église à partir de 13h. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec .