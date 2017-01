Cérémonie spéciale pour 26 nouveaux Canadiens

OTTAWA - L’année 2017 a débuté en grand pour 26 personnes qui ont obtenu leur certificat de citoyenneté canadienne à l’occasion d’une cérémonie spéciale, mardi, à Ottawa.

Ces nouveaux Canadiens étaient invités à donner le coup d’envoi, mercredi, aux festivités entourant le 150e anniversaire du Canada. Pour l’occasion, leur cérémonie de citoyenneté a été tenue à la manière de la toute première cérémonie du genre à s’être tenue au pays, il y a 70 ans très exactement.

Le 3 janvier 1947, le premier ministre William Lyon Mackenzie King avait reçu le premier certificat de citoyenneté canadienne, portant le numéro 0001. Ce jour-là, 25 autres personnes avaient aussi reçu l’attestation, en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne, qui venait d’entrer en vigueur.

La cérémonie avait eu lieu à la Cour suprême du Canada, à Ottawa. C’est à cet endroit, 70 ans plus tard, que 26 individus ont prêté allégeance à la Reine.

«C’est un honneur de faire partie de ce pays, a dit Antonio Feghaly, originaire du Liban. Dans nos pays au Moyen-Orient, ce n’est pas vraiment la belle vie», a ajouté l’étudiant en informatique.

«Ici, on peut vraiment s’amuser, sortir, rencontrer des gens qui viennent de partout. Les gens ici ont l’esprit plus ouvert et c’est magnifique, je suis très content», a-t-il ajouté, emballé.

L’hôte de la cérémonie, le ministre de de l’Immigration John McCallum, a tenu à insister sur l’importance de la diversité canadienne.

«Ces 26 nouveaux Canadiens forment un groupe diversifié, à l’image du pays, et nous en sommes fiers», a-t-il déclaré.