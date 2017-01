Chabot le général à la ligne bleue

Seul vétéran à la ligne bleue, Thomas Chabot livre du jeu inspirant depuis le début du tournoi.

Le natif de Sainte-Marie-de-Beauce âgé de 19 ans est dominant en défense. Rien ne le dérange et il est prêt à relever avec brio tous les défis que lui confie son entraîneur.

«Tout le monde dans cette équipe voit que c’est lui le quart-arrière, a lâché l’attaquant Mathieu Joseph, qui le côtoie chez les Sea Dogs de Saint John.

«Ça fait quatre ans que je le connais, il montre une progression fulgurante», a-t-il ajouté sans retenue.

«Il connaît un excellent tournoi, il est dominant autant quand il a la rondelle que lorsqu’il ne l’a pas. C’est notre chef à la ligne bleue. On est content qu’il soit là», a aussi applaudi l’entraîneur-chef d’Équipe Canada junior, Dominique Ducharme.

Celui-ci l’utilise à toutes les sauces. Chabot gruge environ 23 minutes de temps de jeu par match, lui qui est de loin le plus occupé des défenseurs.

Et l’arrière le lui rend bien. Il a marqué trois buts importants en plus d’ajouter quatre aides. Face aux meilleurs éléments adverses, il a conservé un différentiel de +2.

«Personnellement, je ne peux être plus satisfait, a exprimé l’espoir des Sénateurs d’Ottawa. C’est aussi une affaire d’équipe. Nous jouons bien en groupe, ce qui facilite mon travail.»

Dans son esprit, ce tournoi est une occasion en or de prouver aux Sénateurs qu’il est en mesure de jouer dans toutes les situations et dans les deux sens de la patinoire.

Complicité Avec Clague

Si Chabot formait un duo étanche avec Philippe Myers jusqu’à ce que celui-ci subisse une commotion cérébrale face aux Américains le 31 décembre, il se sent tout aussi confortable avec Kale Clague à ses côtés.

«C’est sûr que la perte de Phil fait une différence, a-t-il souligné. Kale est plus offensif. Il aide mon style de jeu. Je peux me concentrer à être plus efficace en défense.»

Son nouveau compagnon à la ligne bleue ne l’a pas empêché de récolter deux points dans la victoire face aux Tchèques en quarts de finale.

Chabot aura maintenant la lourde tâche de contenir les vifs attaquants suédois, dont le meilleur pointeur du tournoi, Alex Nylander. Le productif Rasmus Asplund l’a aussi remarqué.

«Il est incroyable. Il représente la clé de la défense canadienne», a soutenu celui qui devra inévitablement trouver la combinaison idéale pour le déjouer.