Cinquante buts pour Auston Matthews?

La recrue des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews a déjà marqué à 20 reprises depuis le début de la saison et s’il maintient le rythme, il terminera avec 46 filets.

Toutefois, sera-t-il en mesure de pousser un peu la machine pour tenter d’atteindre le plateau des 50 buts?

Peu de recrues l’ont fait. Teemu Selanne (76), Michael Bossy (53), Alexander Ovechkin (52), Wayne Gretzky (51) et Joe Nieuwendyk (51) ont réussi l’exploit.

Et si Matthews réussissait ce fait d’armes, ce serait plus impressionnant.

En effet, il y a de moins en moins de buts dans la Ligue nationale (LNH) et les marqueurs de 50 buts ou plus sont de plus en plus rares.

Lorsque Selanne a marqué ses 76 buts en 1992-1993, les gardiens maintenaient une moyenne de buts alloués de 3,63 et un taux d’efficacité de ,885, selon le réseau ESPN. Maintenant, ces statistiques se chiffrent à 2,73 et ,914.

Avant le match de mardi contre les Capitals de Washington, Matthews était au deuxième rang du classement des buteurs de la LNH, à égalité avec l’attaquant des Kings de Los Angeles Jeff Carter. Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, était loin devant avec 26 buts.