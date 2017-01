Débuts laborieux d'Arnold à Celebrity Apprentice

Arnold Schwarzenegger a connu des débuts laborieux à Celebrity Apprentice en remplacement de Donald Trump lundi soir à NBC.

Succédant au président élu des États-Unis aux commandes du rendez-vous télévisuel, le comédien a inauguré une nouvelle phrase fétiche. Après le célèbre «You’re fired» («Vous êtes renvoyé») de Trump, les concurrents éliminés auront droit à: «You’re terminated. Now get to the chopper.» Ces deux expressions font évidemment référence au passé de héros de films d’action de Schwarzenegger. La première portion évoque son rôle dans Terminator. La deuxième moitié («Maintenant, rendez-vous à l’hélicoptère.») s’avère un clin d’œil au film Predator de 1987.

Quoi qu’il en soit, la performance d’Arnold n’a pas charmé la critique. Selon Entertainment Weekly, l’ancien culturiste semblait «coincé». Le New York Times a qualifié la première d’«ennuyante», tandis que Variety a parlé d’une émission «difficile à regarder».

Auditoire en chute libre

Les cotes d’écoute ne sont guère mieux. L’épisode de lundi a attiré 4,9 millions de téléspectateurs, en baisse de 46 % par rapport à celui qui avait lancé la 7e saison du programme en 2015.

Fait à signaler: Donald Trump apparaît toujours au générique de Celebrity Apprentice, mais à titre de producteur exécutif. Sur Twitter, le milliardaire devenu politicien a indiqué qu’il consacrerait «zéro temps!» à l’émission.

Cette nouvelle saison de Celebrity Apprentice semble toutefois avoir attiré des vedettes de plus haut calibre. Parmi les stars qui tenteront de remporter cette 8e édition, signalons Boy George, Jon Lovitz, Vince Neil (Motley Cruë), Carnie Wilson, Laila Ali, et Snookie (Jersey Shore).

L’équipe de conseillers de Schwarzenegger est quant à elle composée de Tyra Banks, Warren Buffett et Jessica Alba.