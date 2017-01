Des recettes de 85,5 M$ pour Céline en 2016

Céline Dion demeure une valeur sûre aux guichets. Avec des recettes de 85,5 millions de dollars, la diva québécoise a terminé 2016 au 10e rang des tournées les plus payantes, selon le magazine Pollstar. C’est Bruce Springsteen qui domine ce classement (268,3 M$), devant Beyoncé et Coldplay. Les billets les plus chers dans le top 10? Ceux de Céline, qui se vendent en moyenne 146 $, loin devant les 127 $ de Paul McCartney et les 122 $ des Rolling Stones.